Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

Марія Николишин
4 березня 2026, 23:12
Експерт зауважив, що у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела.
В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз
РФ може атакувати об’єкти водопостачання / колаж: Главред, фото: pixabay

Ключові тези:

  • Росія може атакувати об’єкти водопостачання в Україні
  • Це може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води
  • Наразі в Україні опрацьовуються усі контрзаходи

У разі атак країни-агресора Росії на об’єкти водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Про це розповів ексзаступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв, передають Новини.LIVE.

"Ризик виник не вчора, і не позавчора, тому що у нас є удари. Наприклад, по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Там зруйнували шлюзи. І там була проблема. Відповідно, можуть бути удари по водоканалах", - наголосив він.

відео дня

За його словами, у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела – поверхневі та підземні. Це ускладнює повне виведення системи з ладу одним ударом.

"Наприклад, Київ – він має декілька джерел. Декілька поверхневих, декілька підземних. Достатньо розгалужену інфраструктуру", - підкреслив Хорєв.

Однак, він попередив, що ушкодження окремих об’єктів водопостачання може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води, подібно до відключень електроенергії.

"Держава до цього (до атак об’єктів водопостачання, - ред.) готується, над цим працюють. Пропрацьовають контрзаходи, посилюють нашу протиракетну оборону", - підсумував експерт.

Які міста РФ може залишити без водопостачання

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що Росія, ймовірно, може спробувати порушити централізоване водопостачання у великих українських містах, серед яких Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

За його словами, кожна родина повинна бути готовою до можливих загроз та мати запас питної й технічної води.

"Наскільки я розумію, їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Житомир, Черкаси чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Вранці 4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав громадян не розраховувати на зниження інтенсивності російських обстрілів з приходом весни.

Читайте також:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

водоснабжение новини України Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:12Україна
Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічі

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічі

22:25Війна
Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Останні новини

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:01

"Така ж, як і дочка": Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал

22:34

Графіки оновлено: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березняФото

22:25

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічіВідео

22:22

Шикарна страва на Великдень 2026: гості ахнуть від захватуВідео

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

Реклама
21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

20:12

Мерц поставив ультиматум Трампу: Денисенко - про переформатування переговорівПогляд

20:07

Мінус 30 гривень на цінниках: в Україні подешевшали основні види м'яса

19:46

"Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі

19:17

Всупереч планам Кремля росіяни виступили за переговори з Україною - ЗМІ

19:16

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

Реклама
19:09

Коли слід переходити з зимових шин на літні: водіям назвали терміниВідео

18:58

Цінники на АЗС переписали – як змінилася ситуація на заправках ДніпраФото

18:34

Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

18:29

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:15

Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

18:10

Вчитель кинув усе і 32 роки жив сам на острові: як про нього дізнався світ

18:01

Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

17:55

Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму СпілбергаВідео

17:46

Усе за євростандартами: Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині актуально

17:32

Антициклон з Польщі принесе на Львівщину контрастну погоду: прогноз на 5 березня

17:25

У Києві відбувся OMD SUMMIT 2026: що чекає ринок комунікацій у 2026 році? новини компанії

17:20

Весна починається: чому важливо терміново оглянути дах і стіни будинку

17:10

Куди чіпляти булавку, щоб захистити будинок від негативу: порада мольфараВідео

17:04

Україні не доведеться підписувати мирну угоду з РФ: дипломат назвав умову

16:58

РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

16:44

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

16:43

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

16:31

Режим Путіна починає хитатися: дипломат сказав, хто може змінити систему в РФВідео

16:11

Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

16:05

Люди ходили над таємним підвалом більше століття: який "скарб" знайшли всередині

Реклама
15:51

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

15:48

Прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішньої корупції, - блогер про підходи Буданова

15:33

Що не можна робити у свято 5 березня - суворі прикмети та заборони

15:31

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:27

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

15:21

Ведмедиця "вирвалася" з клітки: її життя змінилося назавжди

15:10

Оболонь як простір підтримки: як район Києва став опорою для переселенців під час війни новини компанії

15:08

Корисний сніданок за 5 хвилин: три рецепти страв для бадьорого ранку

15:01

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

14:59

Софія Ротару вийшла на зв'язок з важливою заявою - деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти