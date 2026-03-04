В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

Експерт зауважив, що у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела.

РФ може атакувати об’єкти водопостачання / колаж: Главред, фото: pixabay

У разі атак країни-агресора Росії на об’єкти водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Про це розповів ексзаступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв, передають Новини.LIVE.

"Ризик виник не вчора, і не позавчора, тому що у нас є удари. Наприклад, по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Там зруйнували шлюзи. І там була проблема. Відповідно, можуть бути удари по водоканалах", - наголосив він. відео дня

За його словами, у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела – поверхневі та підземні. Це ускладнює повне виведення системи з ладу одним ударом.

"Наприклад, Київ – він має декілька джерел. Декілька поверхневих, декілька підземних. Достатньо розгалужену інфраструктуру", - підкреслив Хорєв.

Однак, він попередив, що ушкодження окремих об’єктів водопостачання може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води, подібно до відключень електроенергії.

"Держава до цього (до атак об’єктів водопостачання, - ред.) готується, над цим працюють. Пропрацьовають контрзаходи, посилюють нашу протиракетну оборону", - підсумував експерт.

Які міста РФ може залишити без водопостачання

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що Росія, ймовірно, може спробувати порушити централізоване водопостачання у великих українських містах, серед яких Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

За його словами, кожна родина повинна бути готовою до можливих загроз та мати запас питної й технічної води.

"Наскільки я розумію, їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Житомир, Черкаси чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Вранці 4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один із пасажирських поїздів в Миколаєві. Внаслідок удару почалась пожежа, є поранений.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав громадян не розраховувати на зниження інтенсивності російських обстрілів з приходом весни.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

