Графіки оновлено: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березня

Використовуйте онлайн-сервіси для визначення точної години відключення електропостачання за конкретною адресою.

https://glavred.net/energy/situaciya-izmenilas-kak-budut-deystvovat-grafiki-v-dnepre-i-oblasti-5-marta-10746116.html Посилання скопійоване

Електропостачання обмежать кілька разів на день / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

5 березня в Україні будуть погодинні відключення світла

Дніпро та область підлягають стабілізаційним вимкненням

Павлоград скасував тимчасовий графік, працюють звичайні черги

У четвер, 5 березня, в окремих регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" та передбачають стабілізаційні вимкнення в Дніпрі та Дніпропетровській області.

За інформацією ДТЕК, електропостачання може обмежуватися один-два рази на добу залежно від черги. Мешканцям радять слідкувати за оновленнями та планувати побутові справи з урахуванням можливих вимкнень.

відео дня

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: 09:00–12:30

Черга 1.2: 09:00–11:00

Черга 2.1: 09:00–12:30

Черга 2.2: 19:30–23:00

Черга 3.1: 12:30–16:00

Черга 3.2: 12:30–16:00

Черга 4.1: 23:00–24:00

Черга 4.2: 14:00–16:00

Черга 5.1: 08:00–09:00, 16:00–19:30

Черга 5.2: 08:00–09:00

Черга 6.1: 16:00–20:00

Черга 6.2: 08:00–09:00, 16:00–20:00

Для перевірки точного часу відключення за конкретною адресою доступні онлайн-сервіси на сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть упродовж дня з 08:00 до 24:00.

Черга 1.1: 12:30–16:00

Черга 1.2: 12:30–16:00

Черга 2.1: 14:00–16:00

Черга 2.2: 23:00–24:00

Черга 3.1: 16:00–20:00

Черга 3.2: 08:00–09:00, 16:00–19:30

Черга 4.1: 08:00–09:00, 16:00–20:00

Черга 4.2: 08:00–09:00

Черга 5.1: 19:30–23:00

Черга 5.2: 09:00–11:00

Черга 6.1: 09:00–12:30

Черга 6.2: 09:00–12:30

Павлоград

У Павлограді скасували тимчасовий графік погодинних відключень електроенергії. Мешканці повертаються до загальних черг ГПВ відповідно до своїх підчерг.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області функціонують "Пункти незламності". Їхні адреси доступні на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА. Локації розташовані у районних військових адміністраціях, старостатах та міських радах і працюють у робочий час.

Інші новини Дніпропетровщини

Як раніше писав Главред, у середу, 4 березня, у Дніпрі зафіксували чергове підвищення вартості пального на автозаправних станціях. Про зміни цін повідомляють місцеві телеграм-канали. Оператори ринку пояснюють перегляд цін нестабільною ситуацією у Перській затоці, що впливає на світові нафтові котирування.

Крім того, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Нагадаємо, що 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред