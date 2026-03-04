Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

На ринку пального зараз ситуація нестабільна і зниження ціни можливе. Але є нюанс.

https://glavred.net/economics/o-cene-65-griven-mozhno-zabyt-ekspert-ocenil-kak-izmenitsya-stoimost-benzina-10746029.html Посилання скопійоване

Що буде з цінами на бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Льоушкін:

Наразі спрогнозувати, як максимально виросте ціна на бензин складно

Ціни навряд чи повернуться до рівня 64-65 гривень

Ціни на бензин, дизель і автогаз в Україні зросли через події на Близькому Сході. В інтервʼю Главреду керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін оцінив, коли та наскільки може знизитися ціна на пальне після стабілізації ситуації.

За його словами, наразі потрібно зрозуміти, наскільки зростуть ціни в Україні. Поки масштаб підвищення невідомий, прогнозувати масштаб зниження важко.

відео дня

"Якщо, наприклад, ціна сягне 80 грн, то теоретично вона може відкотитися до 70. Але навряд чи повернеться до минулого тижня — 64-65 грн. Зазвичай відкат становить трохи більше 50% від зростання, але це математична формула. Тут працює фактор паніки, а її неможливо точно розрахувати", - пояснив Льоушкін.

Якщо згадувати для порівняння паливну кризу 2022 року, то тоді бензин одночасно продавали і з 75, і за 55 гривень. А все тому, що паливо - це товар із нееластичним попитом, як сіль чи ліки. Його купуватимуть за будь-яку ціну, бо людям треба їздити.

"Саме тому розрахувати масштаб паніки неможливо. Отже, неможливо точно спрогнозувати і те, наскільки ціни згодом відкотяться", - додав спеціаліст.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Коли в Україні буде пік зростання цін та пальне - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, з 3 березня в Україні ціни на пальне у гуртовому сегменті зросли на 4 гривні. Однак подальший ріст цін в Україні залежатиме від ситуації в Ормузькій протоці.

Об'єктивні причини реагувати і підіймати ціни будуть лише через 2 тижні, бо сьогодні в мережі знаходяться нафтопродукти, які були придбані за попередніми цінами.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ — це ситуація на Близькому Сході. За негативного сценарію ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Раніше стало відомо, що у випадку стабільної закупівельної ціни протягом наступних двох тижнів, на ОККО вона може становити близько 81 гривень, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, — приблизно 77–78 гривень.

Напередодні повідомлялося, що станом на 4 березня лише за один день середні ціни на всі види пального зросли на 2-3 гривні за літр. Наприклад, бензин А-95 у мережі "Укрнафта" коштує 67,99 гривень за літр.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред