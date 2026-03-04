Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

Коротко:
- Що написали зіркові батьки
- Як вони звернулися до сина
Сер Девід і леді Бекхем привітали сина Брукліна з днем народження в Instagram через два місяці після того, як 27-річний футболіст розповів про розлад у родині.
У заяві, зробленій в січні, Бруклін Пельтц Бекхем висунув кілька звинувачень на адресу своїх батьків, в тому числі, що вони намагалися "зіпсувати" його стосунки з дружиною Ніколою.
Його батьки не прокоментували розлад, але в середу обидва опублікували фотографії та привітання з днем народження для свого сина.
"Сьогодні мені двадцять сім", — написав сер Девід, додавши смайлик з емоційними очима і біле сердечко. "З днем народження, Бруклін, ми тебе любимо".
Його слова супроводжувалися сімейною фотографією, де мама і тато купаються в басейні з Брукліном в дитинстві. На другій фотографії, опублікованій Девідом, на якій він і маленький Бруклін зображені в чорно-білому кольорі, був схожий підпис: "З днем народження, Бастер. Люблю тебе x".
Бастер — це прізвисько, яке сер Девід дав своєму старшому синові, і у колишнього футболіста воно витатуйоване на шиї. "Я завжди називав Брукліна Бастером з того дня, як він народився", — пояснив раніше Девід.
Вікторія Бекхем також привітала його з днем народження, опублікувавши фотографію себе з Брукліном в дитячому віці разом з безліччю смайликів у вигляді сердечок, написавши: "З 27-річчям, Бруклін, я тебе дуже люблю".
