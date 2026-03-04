Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

НБУ вдруге поспіль підняв курс долара до нового істориного максимуму.

Курс валют в Україні на 5 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

На четвер, 5 березня, Національний банк України послабив національну валюту щодо долара, євро та польського злотого. Долар США досяг нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,72 грн/дол. Порівняно з середою, 4 березня, американська валюта подорожчала на 26 копійок. Таким чином, долар оновив попередній рекордний показник, який тримався на рівні 43,45 гривні (4 березня).

Суттєво злетів і курс євро. Єдина європейська валюта на 5 березня коштуватиме 50,83 грн/євро, що на 37 копійок більше, ніж попереднього банківського дня (50,46 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,90/43,93 грн/дол., а гривні до євро - 51,07/51,09 грн/євро.

Курс злотого на 5 березня

Слідом за доларом та євро подорожчав і польський злотий. Його курс зріс на 15 копійок - з 11,7844 грн до 11,9361 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у березні - прогноз експертів

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що попри енергетичні виклики та їхній негативний вплив на економіку, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

За прогнозом Лєсового, у березні споживчі ціни можуть незначно зрости, що відповідає очікуванням і не створить додаткової напруги, зокрема на готівковому ринку.

Водночас кандидат економічних наук Олександр Хмелевський раніше зазначав, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., тому протягом року можлива плавна девальвація гривні. За його оцінкою, у березні курс перебуватиме в межах 43-44 грн за долар.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 4 березня гривня помітно послабилася щодо долара, але зміцнилася відносно євро та злотого, свідчать дані НБУ. Курс долара зріс до 43,45 грн/дол. й досяг нового історичниго максимуму.

Також валютні резерви Національного банку України у 2026 році залишатимуться на високому рівні завдяки очікуваним у другому кварталі траншам від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Економіст Олександр Хмелевський зауважив, що закладений у бюджеті курс 45,7 грн/дол. дає НБУ можливість проводити плавну девальвацію гривні.

Як повідомляв Главред, в Unex Bank вважають, що через тиск на долар на світовому ринку та достатній обсяг резервів гривня найближчим часом може дещо зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

