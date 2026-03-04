Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

Взяти участь у тестуванні можуть керівники компаній або уповноважені представники за наявності електронного підпису.

https://glavred.net/ukraine/esli-imushchestvo-ostalos-v-okkupacii-v-diji-zapuskayut-uslugu-dlya-oformleniya-reparaciy-10746041.html Посилання скопійоване

У "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій / колаж Главред, фото УНІАН

Коротко:

Йдеться про початок бета-тестування сервісу категорії C3.2

Компанії можуть направити заяви до міжнародного Реєстру збитків

Українські юридичні особи, які втратили контроль над активами на тимчасово окупованих територіях, зможуть подати заяву про відшкодування збитків через портал "Дія". Про запуск нової послуги повідомили на платформі.

Йдеться про початок бета-тестування сервісу категорії C3.2. Він дозволяє компаніям надсилати заяви до міжнародного Реєстру збитків, якщо їхнє майно залишилося на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.

відео дня

Розробники підкреслюють: якщо підприємство втратило контроль над своєю власністю через окупацію, цей факт тепер можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

Взяти участь у тестуванні можуть керівники компаній або уповноважені представники за наявності електронного підпису. Реєстрація на бета-тест вже відкрита на порталі "Дія".

Основне завдання сервісу - сформувати доказову базу для подальшого отримання компенсацій. Після подання заяви та підтверджуючих документів інформація буде передана спеціальній комісії, що діє в рамках міжнародного Реєстру збитків. Саме вона буде визначати розмір компенсації.

Проект реалізується Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема UK DIGIT та програмою EGAP.

Виплати українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть оформити дитячу виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подання заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Раніше повідомлялося, що допомога по догляду за дитиною до однорічного віку призначається до місяця, в якому дитині виповнюється один рік включно, за умови, що заява на отримання такої допомоги надійшла до органу Пенсійного фонду України вчасно.

Напередодні стало відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2-3 місяці через непроходження обов'язкової ідентифікації.

Читайте також:

Що таке "Дія"? "Дія " – це додаток, в якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Вже зараз у додатку можна отримати такі послуги: оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред