Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

Віталій Кірсанов
4 березня 2026, 18:34
Взяти участь у тестуванні можуть керівники компаній або уповноважені представники за наявності електронного підпису.
У "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій
У "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій / колаж Главред, фото УНІАН

Коротко:

  • Йдеться про початок бета-тестування сервісу категорії C3.2
  • Компанії можуть направити заяви до міжнародного Реєстру збитків

Українські юридичні особи, які втратили контроль над активами на тимчасово окупованих територіях, зможуть подати заяву про відшкодування збитків через портал "Дія". Про запуск нової послуги повідомили на платформі.

Йдеться про початок бета-тестування сервісу категорії C3.2. Він дозволяє компаніям надсилати заяви до міжнародного Реєстру збитків, якщо їхнє майно залишилося на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.

відео дня

Розробники підкреслюють: якщо підприємство втратило контроль над своєю власністю через окупацію, цей факт тепер можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

Взяти участь у тестуванні можуть керівники компаній або уповноважені представники за наявності електронного підпису. Реєстрація на бета-тест вже відкрита на порталі "Дія".

Основне завдання сервісу - сформувати доказову базу для подальшого отримання компенсацій. Після подання заяви та підтверджуючих документів інформація буде передана спеціальній комісії, що діє в рамках міжнародного Реєстру збитків. Саме вона буде визначати розмір компенсації.

Проект реалізується Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема UK DIGIT та програмою EGAP.

Читайте також:

Що таке "Дія"?

"Дія " – це додаток, в якому всі необхідні документи в одному місці, у вашому смартфоні.

Вже зараз у додатку можна отримати такі послуги:

  • оплата штрафів за порушення ПДР;
  • оплата боргів за виконавчими провадженнями;
  • можливість ділитися копіями цифрових документів;
  • перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

соцвиплати окупація репарації ДІЯ новини України новини України та світу Дія.Картка
Друзів Путіна методично прибирають: дипломат розкрив, хто стане наступним

