Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для Путіна

Руслан Іваненко
5 березня 2026, 02:10
Експерт пояснив, чому ліквідація Хаменеї є сигналом для авторитарних режимів.
Трамп, Путин
Путін опиняється під загрозою через зміни у нафтових поставках / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Про головне:

  • Путін може опинитися у критичній ситуації через нафтовий ринок
  • Ліквідація Хаменеї є сигналом для інших авторитарних режимів
  • Захід боїться неконтрольованого розпаду Росії та ядерного шантажу

У ніч на 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль провели масовану військову операцію проти Ірану — стратегічного партнера Росії та ключового постачальника озброєнь для війни проти України.

Сигнал для диктаторів

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду заявив, що події навколо Ірану можуть стати сигналом для інших авторитарних режимів, зокрема для Володимира Путіна.

"Ліквідація аятоли Хаменеї у його бункері — прямий сигнал для диктаторів: ні бункери, ні наявність ядерної зброї не рятують", — зазначив Огризко.

За його словами, Путін зараз змушений робити висновки, особливо враховуючи прагнення президента США Дональда Трампа контролювати світовий нафтовий ринок.

Ризики для РФ

Експерт пояснив, що Трамп може отримати стратегічну перевагу, якщо в Ірані з’явиться режим, який буде орієнтований на США, подібно до ситуації у Венесуелі. Це дозволить Вашингтону впливати на глобальні поставки нафти, роблячи російську нафту менш актуальною для світового ринку.

"Якщо світу не потрібна російська нафта, на якій тримається її економіка, Росія опиняється в критично небезпечній ситуації", — наголосив Огризко.

Він додав, що західні партнери поки що не бажають катастрофи для РФ через ризик ядерного шантажу та неконтрольованого розпаду країни.

Чого бракує Європі

Дипломат також підкреслив проблеми короткозорої політичної логіки у Західній Європі: "Більшість політиків думають лише на період свого мандату, а стратегічне мислення на десятиліття відсутнє. Це обмежує реальні дії проти глобальної загрози, якою є Росія".

На думку Огризка, стратегічне мислення потребує планування та конкретних кроків для нейтралізації загрози з боку Росії, що, на жаль, поки не спостерігається у провідних європейських столицях.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко розповів про катастрофічні наслідки війни в Ірані для Росії та Путіна:

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - думка аналітиків

Як писав Главред, аналітики ISW зазначають, що після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану та ліквідації значної частини його керівництва Москва обмежилася лише формальними співчуттями та стандартними заявами.

На думку експертів, такі реакції Кремля демонструють його обмежені можливості підтримувати Іран у складній ситуації та підкреслюють асиметрію відносин між союзниками. Водночас аналітики припускають, що Росія й надалі залишатиметься зосередженою на власних військових діях в Україні, намагаючись досягти поступок від США, не відмовляючись від своїх цілей у війні.

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія має намір залучити українських спеціалістів для допомоги країнам Перської затоки у посиленні захисту від іранських безпілотників. Про такі плани повідомив прем’єр-міністр Кір Стармер.

Крім того, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що рішення про початок масштабної військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп ухвалив після тривалого тиску з боку ключових партнерів Вашингтона на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю та Саудівської Аравії, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Іран Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Огризко Атака на Іран





