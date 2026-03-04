Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

Ангеліна Підвисоцька
4 березня 2026, 21:17
В одній області України оголосили 3 рівень небезпечності через сніголавинну небезпеку.
Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 5 березня
  • Коли температура повітря підвищиться до +14 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 5 березня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою. 3 рівень небезпечності протримається до 2 березня.

відео дня
погода 5 марта
Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 5 березня буде вітряно. Швидкість вітру може досягати 15-20 м/с. У Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях буде мокрий сніг.

Температура повітря підвищиться до 6-12 градусів тепла на заході та півдні. На північному сході буде найхолодніше - 1-4 градуси тепла.

"Лід під ногами, сонечко на щоках, бруньки готуються до руху, хочеться спати серед дня, сороки і ворони поважні, тюльпанів у переходах щодня більшає - весна сміливішає", - йдеться у повідомленні.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 березня

В Україні 5 березня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг та дощ на сході та північному сході. У цей день буде ожеледиця у північних, Полтавській та Харківській областях. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°, найпрохолодніше на північному сході країни, там 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 5 березня в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+12 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

погода 5 марта
Прогноз погоди в Україна на 5 березня / фото: meteoprog

Погода 5 березня у Києві

У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 марта
Прогноз погоди в Україна на 5 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Харкові 5 березня очікується хмарна погода з проясненнями й невеликі опади. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Також у четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Температура вдень очікується +4…+9°, на півдні та заході до +12°, на північному сході – +1…+4°. Мокрий сніг та дощ ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Як повідомляв Главред, 5 березня погода в Полтаві та області буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність і північно-західний вітер 7–12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:17Синоптик
"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:05Україна
Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:20Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Останні новини

22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

Реклама
20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

20:12

Мерц поставив ультиматум Трампу: Денисенко - про переформатування переговорівПогляд

20:07

Мінус 30 гривень на цінниках: в Україні подешевшали основні види м'яса

19:46

"Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі

19:17

Всупереч планам Кремля росіяни виступили за переговори з Україною - ЗМІ

19:16

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

19:09

Коли слід переходити з зимових шин на літні: водіям назвали терміниВідео

18:58

Цінники на АЗС переписали – як змінилася ситуація на заправках ДніпраФото

18:34

Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

18:29

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:15

Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

Реклама
18:10

Вчитель кинув усе і 32 роки жив сам на острові: як про нього дізнався світ

18:01

Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

17:55

Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму СпілбергаВідео

17:46

Усе за євростандартами: Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині актуально

17:32

Антициклон з Польщі принесе на Львівщину контрастну погоду: прогноз на 5 березня

17:25

У Києві відбувся OMD SUMMIT 2026: що чекає ринок комунікацій у 2026 році? новини компанії

17:20

Весна починається: чому важливо терміново оглянути дах і стіни будинку

17:10

Куди чіпляти булавку, щоб захистити будинок від негативу: порада мольфараВідео

17:04

Україні не доведеться підписувати мирну угоду з РФ: дипломат назвав умову

16:58

РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

16:44

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

16:43

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

16:31

Режим Путіна починає хитатися: дипломат сказав, хто може змінити систему в РФВідео

16:11

Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

16:05

Люди ходили над таємним підвалом більше століття: який "скарб" знайшли всередині

15:51

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

15:48

Прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішньої корупції, - блогер про підходи Буданова

15:33

Що не можна робити у свято 5 березня - суворі прикмети та заборони

15:31

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:27

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Реклама
15:21

Ведмедиця "вирвалася" з клітки: її життя змінилося назавжди

15:10

Оболонь як простір підтримки: як район Києва став опорою для переселенців під час війни новини компанії

15:08

Корисний сніданок за 5 хвилин: три рецепти страв для бадьорого ранку

15:01

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

14:59

Софія Ротару вийшла на зв'язок з важливою заявою - деталі

14:42

Чоловік помітив дивний предмет у ванній кімнаті: для чого він потрібен

14:20

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

14:20

В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

13:58

Радикальна зміна на краще: у трьох знаків зодіаку завершується "чорна смуга"

13:42

Чому ми не вміємо відмовляти: психолог здивувала відповіддю

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти