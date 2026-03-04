Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

В одній області України оголосили 3 рівень небезпечності через сніголавинну небезпеку.

Прогноз погоди в Україні на 5 березня / Фото: УНІАН

Погода в Україні 5 березня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою. 3 рівень небезпечності протримається до 2 березня.

Прогноз погоди в Україні на 5 березня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 5 березня буде вітряно. Швидкість вітру може досягати 15-20 м/с. У Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях буде мокрий сніг.

Температура повітря підвищиться до 6-12 градусів тепла на заході та півдні. На північному сході буде найхолодніше - 1-4 градуси тепла.

"Лід під ногами, сонечко на щоках, бруньки готуються до руху, хочеться спати серед дня, сороки і ворони поважні, тюльпанів у переходах щодня більшає - весна сміливішає", - йдеться у повідомленні.

Погода 5 березня

В Україні 5 березня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг та дощ на сході та північному сході. У цей день буде ожеледиця у північних, Полтавській та Харківській областях. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°, найпрохолодніше на північному сході країни, там 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 5 березня в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+12 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україна на 5 березня / фото: meteoprog

Погода 5 березня у Києві

У Києві 5 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україна на 5 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Харкові 5 березня очікується хмарна погода з проясненнями й невеликі опади. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Також у четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Температура вдень очікується +4…+9°, на півдні та заході до +12°, на північному сході – +1…+4°. Мокрий сніг та дощ ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Як повідомляв Главред, 5 березня погода в Полтаві та області буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність і північно-західний вітер 7–12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

