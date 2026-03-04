Цінники на АЗС оновилися– яка ситуація на заправках Дніпра

Середні ціни на бензин і дизель в Україні зросли, а в регіонах оператори АЗС продовжують коригувати вартість пального залежно від ринкової ситуації.

Динаміка цін на пальне у Дніпрі відображає загальноукраїнську тенденцію

А-95 — 62,87 грн/л, ДП — 62,69 грн/л

У Дніпрі АЗС підвищили ціни до 5 грн

Частина мереж пояснює це ризиками в затоці

У понеділок, 2 березня, в Україні зафіксували зростання середніх роздрібних цін на пальне. Бензин марки А-95 подорожчав на 1 грн 3 коп. — до 62,87 грн за літр, дизельне пальне — на 1 грн 9 коп., до 62,69 грн за літр. Про це повідомляє портал Minfin із посиланням на дані консалтингової компанії А-95.

Таким чином, у середу, 4 березня, у Дніпрі зафіксували чергове підвищення вартості пального на автозаправних станціях. Про зміни цін повідомляють місцеві телеграм-канали.

Оператори ринку пояснюють перегляд цін нестабільною ситуацією у Перській затоці, що впливає на світові нафтові котирування.

Як змінилися ціни на АЗС у Дніпрі

За даними аналітиків, ціни у Дніпрі, на АЗС мережі OKKO автогаз подорожчав на 1 гривню, дизельне пальне Pulls — на 1 гривню, дизель Євро — на 2 гривні, бензини Pulls 95 та Pulls 100 — також на 2 гривні.

У мережі Укрнафта бензин А-92 зріс у ціні на 2 гривні, дизельне пальне — на 1 гривню, бензин А-95 — на 2 гривні.

На заправках БРСМ-Нафта бензин А-95 Євро подорожчав на 3 гривні, А-95 преміум — на 2 гривні. Дизельне пальне Євро та Євро Plus зросло в ціні одразу на 5 гривень.

Водночас у мережі Neftek усі види пального подешевшали на 2 гривні, а автогаз — на 1 гривню.

На АЗС WOG дизельне пальне Євро та Mustang подорожчало на 2 гривні. Бензин А-95 та Mustang також зріс у ціні на 2 гривні.

Підвищення цін на паливо - думка експерта

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що нинішнє подорожчання пального в Україні має радше психологічний, ніж фундаментальний характер.

За його словами, після початку війни в Ірані світові котирування на нафту зросли приблизно на 10 доларів за барель — до 82 дол./бар. Водночас у понеділок більшість українських АЗС утримали попередній рівень цін. Проте вже найближчим часом можливе коригування вартості на 2–3 гривні за літр.

Експерт наголошує, що жодних передумов для дефіциту немає: ринок забезпечений ресурсом, а запасів бензину та дизельного пального достатньо. Головним ризиком він називає панічні настрої серед споживачів і самих операторів.

На його думку, частина мереж намагається підтягнути ціни до рівня лідерів ринку, побоюючись ажіотажного попиту та швидкого спустошення резервуарів. Водночас і великі гравці можуть підвищувати ціни "про всяк випадок", що лише підсилює нервозність на ринку.

Куюн застерігає, що саме паніка здатна спровокувати хвилю масових закупівель пального, що, у свою чергу, створить штучний ажіотаж. Він закликає водіїв не піддаватися емоціям, адже ситуація залишається контрольованою.

Експерт прогнозує, що після стабілізації обстановки на Близькому Сході ціни можуть знизитися. Він очікує, що вже найближчими тижнями "іранський фактор" втратить вплив, а надлишок нафти на світовому ринку сприятиме здешевленню пального і в Україні.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Крім того, в Україні раптово злетіли ціни на пальне. Лише за день вартість зросла на 2 гривні за літр. Про це розповідають користувачі соцмережі Treads. Деякі користувачі розповідають, що зранку купували бензин по 66 грн/л, а через кілька годин вартість зросла до 68 грн/л.

Нагадаємо, що політолог Вадим Трюхан наголосив на тому, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин та автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

