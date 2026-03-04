Всупереч планам Кремля росіяни виступили за переговори з Україною - ЗМІ

Населення РФ підтримує ідею діалогу з українською стороною.

https://glavred.net/world/vopreki-planam-kremlya-rossiyane-vystupili-za-peregovory-s-ukrainoy-smi-10746056.html Посилання скопійоване

Росіяни втомилися від війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, Сили підтримки ЗСУ

Головне:

Росіяни підтримують мирні переговори з Україною

Все менше росіян стежать за подіями війни

Рекордна кількість росіян виступила за мирні переговори, замість продовження війни РФ проти України. Про це, як пише Bloomberg, свідчать опитування громадської думки в країні-агресорці Росії.

Частка людей, які підтримують переговори, зросла до 67%, тоді як підтримка продовження повномасштабного вторгнення впала до 24%, що є найнижчим показником з початку війни в лютому 2022 року.

відео дня

Водночас зафіксовано, що дедалі більше росіян ігнорують війну в Україні. Не стежать за воєнними новинами і приділяють мало уваги подіям навколо бойових дій рекордні 56% населення РФ.

"З одного боку, це свідчить про зростаючу втому від війни і про те, що люди просто хочуть, щоб ця війна закінчилася... З іншого боку, вони хочуть, щоб це закінчилося на умовах Росії", - зауважив директор Левада-центру Денис Волков.

Який в Кремля план щодо війни в Україні - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія не зацікавлена у змістовних мирних переговорах. Натомість Кремль готується до затяжної війни. Позиція РФ на переговорах зовсім не змінилася.

Головні розбіжності у переговорах наразі вирішити неможливо, що свідчить про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Росії окреслили основні сценарії проведення виборів до Державної думи, запланованих на вересень цього року. Усі варіанти так чи інакше пов’язані з війною проти України й різняться лише тим, наскільки успішними для Москви виглядатимуть бойові дії.

Раніше повідомлялося, що призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента та його залучення до переговорного процесу має на меті посилення позиції України та ліквідацію паралельних каналів зв'язку, якими намагається маніпулювати РФ.

Напередодні стало відомо, що місце та терміни нових тристоронніх переговорів між РФ, США та Україною залишаються невизначеними. Абу-Дабі навряд чи розглядається як майданчик для зустрічі.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред