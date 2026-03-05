Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Головоломки - відмінний спосіб прокачати увагу, пам'ять і швидкість мислення. Вони допомагають зосередитися і дають мозку корисне навантаження.

https://glavred.net/life/supertest-na-iq-nuzhno-nayti-3-otlichiya-na-kartinke-malchika-s-myachom-za-49-s-10746047.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Одні з найулюбленіших завдань серед читачів - це "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, але на них заховані дрібні відмінності. Саме такі візуальні тести регулярно публікує видання Jagranjosh.

На перший погляд зображення здаються повністю ідентичними. Однак якщо придивитися уважніше, можна помітити невеликі деталі, які їх відрізняють.

Готові перевірити себе?

відео дня

Перед вами дві картинки з хлопчиком і футбольним м'ячем. У них заховані три відмінності, і ваше завдання - знайти їх всього за 49 секунд.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Відмінності можуть стосуватися кольору, форми, розміру або розташування навіть найнезначніших елементів. Важливо зберігати концентрацію і не випускати з уваги дрібниці.

Вдалося впоратися за відведений час?

Якщо так - вітаємо! У вас відмінно розвинені спостережливість і увага до деталей.

Якщо ж знайти всі відмінності не вийшло - не турбуйтеся. Перевірте правильну відповідь нижче і спробуйте свої сили в наступному тесті.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред