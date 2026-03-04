Україні не доведеться підписувати мирну угоду з РФ: дипломат назвав умову

Нинішні події напряму впливають на ситуацію як і в Україні, так і в Росії.

Путін боїться за своє життя / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з відео

Масована військова операція проти Ірану стала жахом для кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна, адже він побачив, що дотягтися можна куди завгодно.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Путіну постійно доводиться жити з думками, що в будь-який момент по ньому може вдарити, наприклад, ракета Фламінго.

"Путіну із цим доводиться жити постійно. Це ми з вами звикли жити від тривоги до тривоги і вже на неї іноді навіть не звертаємо уваги. А ця людина, точніше, нелюд, себе дуже любить, щоб ризикувати", - зауважив експерт.

Через події на Близькому Сході також, найімовірніше, змінилася позиція Кремля щодо зустрічі на рівні лідерів. Адже раніше ОАЕ чи Саудівська Аравія були хорошими місцями для переговорів, однак вже зараз туди ніхто не полетить.

"Для Путіна цю тему тепер взагалі закрито. Зустріч десь у Європі? Це питання для нього двічі закрите, бо це недружні до нього країни, які можуть посадити літак та заарештувати "тільце", яке там перебуватиме. Тому страхи Путіна перекреслюють усі ці варіанти", - пояснив Огризко.

Зараз настав момент, коли ситуація почала змінюватимя в цілому через війну в Ірані. Вона покаже, що Путін втрачає своїх союзників і боїться всього, тому Україні не можна вестися на будь-які обіцянки щодо поступок РФ.

"Зараз той момент, коли ми повинні почати змінювати ситуацію в цілому. Якщо ми зможемо знищити російську економіку та російську військову промисловість, то який сенс погоджуватися на вимоги Путіна, підписувати якісь "мирні угоди", які насправді означатимуть нашу капітуляцію? Тож усі ці події грають на руку Україні. Тому нам зараз потрібно демонструвати чіткість, жорсткість, витривалість та не робити жодного кроку назад", - підсумував дипломат.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Як удар по Ірану впливає на Росію

Главред писав, що за словами Огризка, усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та хаос у країні є серйозним ударом для Росії. Іран був ключовим постачальником дронів і балістики російським військам, але операція США та Ізраїлю ставить хрест на цій співпраці.

Дії США та Ізраїлю вже завдали Ірану серйозних втрат й країні доведеться "зализувати рани". Дипломат сподівається, що після цих подій ні теперішній режим Ірану, ні будь-який наступний не зможе відновити реальне виробництво чи допомагати Росії продовжувати війну.

Війна в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

Раніше повідомлялося, що на початку операції "Епічна лють" Сполучені Штати знищили іранський авіаносець "Шахід Бахман Багері", який вважався найбільшим бойовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни.

Напередодні стало відомо, що США знищили 17 іранських кораблів і одного підводного човна з початку операції "Епічна лють". Крім того, американські сили вразили майже дві тисячі цілей.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

