У якому році Україна розраховує на закінчення війни: Сибіга дав точну відповідь

Міністр зазначив, що зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.

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Сибіга назвав мету України у війні з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Фото: Міноборони РФ

Що сказав Андрій Сибіга:

Трамп - єдиний, кого боїться російський диктатор Путін

Санкції мають бути руйнівними для російської економіки

Україна є гарантом безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мета України - цього року закінчити війну, яку розв'язала РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Yle.

Очільник МЗС підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею, жорсткі обмеження вже найближчими днями.

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Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться російський диктатор Володимир Путін. При цьому, за його словами, нові санкції проти Росії наближають мир.

Також міністр зазначив, що зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони мають завадити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.

Сибіга наголосив, що досягнення миру цього року залишається метою для України, хоч Росія й імітує мирні переговори, щоб виграти час та окупувати нові території. При цьому завершення війни - в інтересах не лише України.

"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми повинні спільними зусиллями примусити Росію до миру", - додав він.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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