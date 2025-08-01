Україна та США готують історичну угоду - Єрмак

Угода передбачає фінансову підтримку з боку європейських партнерів.

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Україна і США готують історичну угоду / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

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Оновлено статус переговорного процесу щодо вступу України до ЄС

У США рішуче налаштовані запровадити санкції проти РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радниками лідерів країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки. Про це він написав у Телеграм у п'ятницю, 1 серпня.

За його словами, у розмові брали участь радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтер Зауттер і заступник дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії П'єтро Каріні.

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"Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачає фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластера на шляху вступу України до ЄС", - написав Єрмак.

Він розповів, що партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії, зокрема, щодо санкцій на російську нафту і вторинне мито після завершення дедлайну в 10 днів, встановленого президентом США Дональдом Трампом.

Глава ОП наголосив на важливості особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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