Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

Анна Косик
2 серпня 2025, 04:32
61
Є дві складові, які допоможуть Україні отримати перевагу перед Росією.
Путин, ракета
Лише мова сили та санкційний тиск можуть дати Україні реальну перевагу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Огризко:

  • Після обіцяних поставок зброї Україна розширить удари по об'єктах Росії
  • Україна разом із новою зброєю та санкціями проти РФ отримає перевагу

Після зміни риторики щодо війни, розпочатої країною-агресоркою Росією, президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Україну зокрема шляхом постачання їй необхідного озброєння.

Зокрема мова може йти про зброю, за допомогою якої українські військові зможуть бити по більшій кількості стратегічних об'єктів на території РФ. Це було б надзвичайно зрозумілим аргументом для Путіна, в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

відео дня

"Давайте не забувати, що Трамп змінив свою позицію і тепер каже: "Так, я не продаватиму безпосередньо, я продаватиму через Європу". А яка різниця? Зрештою, результат буде той, який нам потрібен", - зауважив він.

Дивіться відео про зміну риторики Трампа щодо Путіна:

Тож разом із санкційним тиском на РФ, постачання зброї має дати Україні дуже серйозні переваги вже у найближчий час.

"Тягнути далі неможливо – російський терор продовжується. Ми маємо зробити все, щоб він припинився максимально швидко. А далі життя підкаже нам, які політико-дипломатичні кроки треба буде зробити, щоб Путін забрався геть із української землі, і ми нарешті забули про цю територію раз і назавжди", - додав Огризко.

Постачання зброї Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони США уклало контракт на 3,5 мільярда доларів із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет середньої дальності "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM для України та країн-партнерів.

Раніше також глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радниками лідерів країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки.

Напередодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. Це стало можливим завдяки угоді з США, за якою Берлін першим отримає новітні системи натомість

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп військова допомога санкції проти Росії Володимир Огризко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

04:00Україна
Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

03:30Україна
Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

23:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

Температура впаде до +11: українцям оголосили про серйозні зміни в погоді

Температура впаде до +11: українцям оголосили про серйозні зміни в погоді

Китайський гороскоп на завтра 2 серпня: Дракони - травми, Коням - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 2 серпня: Дракони - травми, Коням - занепокоєння

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

"З героя перетвориться на мішень": чи є шанс, що Путін закінчить війну проти України

"З героя перетвориться на мішень": чи є шанс, що Путін закінчить війну проти України

Останні новини

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

05:25

Чому не можна вживати слово "виключити": вчителька української мови пояснила

04:56

Гороскоп на завтра 3 серпня: Овнам - довгоочікуваний дзвінок, Терезам - крадіжка

04:32

Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

04:00

Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
03:30

Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у КиєвіФото

03:00

Забороняли з дитинства: що насправді означає прикмета їсти з ножа

02:15

"Відбувся розмін": ексглава МЗС розкрив деталі угоди США щодо УкраїниВідео

01:33

Поведуть за собою мільйони: астрологи назвали ТОП-5 лідерів серед знаків зодіаку

Реклама
01:32

Павуки триматимуться за кілометр, якщо тримати 3 речі у ванній кімнаті

00:59

Гороскоп на серпень 2025 для Дів: важливе рішення, таємна симпатія та підвищенняВідео

00:31

Гороскоп на серпень 2025 для Левів: прорив, удача та нові можливості

01 серпня, п'ятниця
23:52

Трамп обвалив рубль однією заявою, далі буде гірше - Reuters

23:29

Переливав кров побратиму на передовій: українець став найкращим медиком Європи

23:07

Путін раптово заговорив про кінець війни : Фесенко розкрив "фінт" диктатора

22:08

У Харкові приліт БпЛА "Молнія" біля багатоповерхівки: серед постраждалих - діти

21:58

"Може бути Меланія": експерт розповів, що стоїть за ультиматумом Трампа Путіну

21:46

Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни у відповідь на погрози Медведєва

21:32

Багато хто навіть не здогадується: що означають прості символи на звичайній духовціВідео

20:32

І це без зниклих безвісти: Трамп назвав втрати РФ і України

Реклама
20:24

"Візитівка" Києва мала іншу назву: як у СРСР на 15 років перейменували ХрещатикВідео

20:13

Скільки картоплі збирають з одного куща: городники здивували рекордним урожаємВідео

19:57

До кінця року — без миру: як ультиматуми Кремля блокують переговориПогляд

19:45

Лукашенко "наїхав" на Зеленського через зустріч із Путіним і "дав вказівку" Трампу

19:17

Дощі з грозами та +7 градусів: синоптики анонсували негоду у деяких областях

19:10

Бої за Часів Яр: яка ситуація на фронтіПогляд

19:06

"Це просто жах": з карт клієнтів Ощадбанку "зникають" гроші

19:05

Міль зникне раз і назавжди: один натуральний засіб легко відлякає комахВідео

18:57

Тільки приїхав поїзд і пролунали вибухи: росіяни двічі вдарили по вокзалу в СумахФотоВідео

18:46

"У неї немає нікого": батьки дівчини, яка випала з 9 поверху в Києві, загинулиФотоВідео

18:21

У якому році Україна розраховує на закінчення війни: Сибіга дав точну відповідь

18:13

Ультиматум Трампа і нафта від Путіна: в Індії зробили заяву

18:12

Водіїв можуть оштрафувати на кругленьку суму: нові правила вже набрали чинності

18:04

Бур'яни зникнуть назавжди: прості, але дуже ефективні способиВідео

17:58

"Як Кіркоров": Валерій Меладзе прийняв приголомшливе рішення

17:55

Долар раптово пішов на зліт, євро дешевшає: яким буде курс валют 4 серпня

17:38

Будинок розтягнуло і стягнуло як гармошку: деталі надпотужного удару по КиєвуФотоВідео

17:35

Елементарне завдання ставить у глухий кут: лише одиниці можуть розв'язати просте рівнянняВідео

17:34

Зірка українських серіалів перейшов на бік окупантів - перші деталі

17:30

"Поперли з усією силою": ЗСУ повідомили про спроби прориву РФ на трьох напрямках

Реклама
17:08

З серпня вручення повісток по-новому: юрист розкрив, що змінилося та які наслідки

16:57

"Про "Орєшнік" особливо смішно": ЦПД викрив Путіна на порції брехні

16:48

Народився в Одесі, був у базі "Миротворця": зірку серіалів знайдено мертвим у Москві

16:35

Яка країна придумала пиво: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:25

Може врятувати життя: лише одиниці знають, навіщо шторка в багажнику автоВідео

15:54

НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні: на скільки розбагатіють українці

15:40

Ракета обірвала життя цілої родини: загинула вихователька з синами і братомФото

15:36

Розмітають, як гарячі пиріжки: яку марку авто найбільше люблять українці

15:32

Як до блиску відчистити каструлі та сковорідки: простий, але 100%-вий спосібВідео

15:23

Путін зробив заяву про припинення вогню: Зеленський різко відповів диктатору

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти