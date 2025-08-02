Україна може переконати Путіна закінчити війну: дипломат назвав вагомий аргумент

Є дві складові, які допоможуть Україні отримати перевагу перед Росією.

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Лише мова сили та санкційний тиск можуть дати Україні реальну перевагу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Огризко:

Після обіцяних поставок зброї Україна розширить удари по об'єктах Росії

Україна разом із новою зброєю та санкціями проти РФ отримає перевагу

Після зміни риторики щодо війни, розпочатої країною-агресоркою Росією, президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримувати Україну зокрема шляхом постачання їй необхідного озброєння.

Зокрема мова може йти про зброю, за допомогою якої українські військові зможуть бити по більшій кількості стратегічних об'єктів на території РФ. Це було б надзвичайно зрозумілим аргументом для Путіна, в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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"Давайте не забувати, що Трамп змінив свою позицію і тепер каже: "Так, я не продаватиму безпосередньо, я продаватиму через Європу". А яка різниця? Зрештою, результат буде той, який нам потрібен", - зауважив він.

Дивіться відео про зміну риторики Трампа щодо Путіна:

Тож разом із санкційним тиском на РФ, постачання зброї має дати Україні дуже серйозні переваги вже у найближчий час.

"Тягнути далі неможливо – російський терор продовжується. Ми маємо зробити все, щоб він припинився максимально швидко. А далі життя підкаже нам, які політико-дипломатичні кроки треба буде зробити, щоб Путін забрався геть із української землі, і ми нарешті забули про цю територію раз і назавжди", - додав Огризко.

Постачання зброї Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони США уклало контракт на 3,5 мільярда доларів із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет середньої дальності "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM для України та країн-партнерів.

Раніше також глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радниками лідерів країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки.

Напередодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. Це стало можливим завдяки угоді з США, за якою Берлін першим отримає новітні системи натомість

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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