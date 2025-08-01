'Поперли з усією силою': ЗСУ повідомили про спроби прориву РФ на трьох напрямках

Військовий повідомив про посилені штурми ворога одразу на кількох ділянках фронту.

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Одним із пріоритетних напрямків для ворога є Покровськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що повідомив Трегубов:

На трьох напрямках ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

Окупантів цікавить шлях у бік кордону Дніпропетровщини та Запоріжжя

Після "передишки" РФ відновила штурми на Новопавлівському напрямку

На фронті залишаються найбільш критичними три напрямки: Покровський, Лиманський та Новопавлівський. Останні дні там фіксують десятки атак щодоби та спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії прорвати українську оборону.

Про це в етері Еспресо повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, окупанти здійснюють дуже сильний тиск на українських військових.

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"На Лиманському - в першу чергу це Серебрянське лісництво. На Покровському - і схід, і захід від Покровська, де зараз активізувалися окупанти. На Новопавлівському є спроби прорватися у бік кордону з Дніпропетровською та Запорізькою областями. Тобто всюди інтенсивно й важко", - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Трегубов зауважив, що кілька днів тому російські війська взяли "передишку" на Новопавлівському напрямку, але зараз знову поперли з усієї сили.

"І на Покровському напрямку дуже напружена ситуація, бо є спроби закріпитися на північний схід від міста й атакувати його малими групами - передусім із заходу. Ситуація напружена: РФ вкинула туди дуже великі сили - як особовий склад, так і техніку. Українські війська протидіють їм усім, чим можуть", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що зараз у Донецькій області тривають інтенсивні бої за Покровськ та Часів Яр. Українські захисники відбивають кожну спробу окупантів просунутися

Раніше, як писав Главред, ЗМІ повідомляли, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Напередодні стало відомо, що українські сили оборони продовжують успішно знищувати війська Росії, завдаючи суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці. Лише за липень українські військові ліквідували понад 33 тисячі російських солдатів.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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