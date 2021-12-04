На Хмельниччині батько жорстоко бив своїх маленьких дітей розпеченою кочергою

На Хмельниччині жорстокий батько бив своїх маленьких дітей розпеченою кочергою / pixabay

Під Хмельницьким батько-нелюд систематично знущався з власних дітей та бив їх розпеченою кочергою. 6-річну дівчинку і 8-річного хлопчика госпіталізували, а після забрали у батька. Сам же він за рішенням суду відправився за ґрати.

Як повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури, діти 38-річного чоловіка потрапили до лікарні з численними опіками. Крім надання медичної допомоги, їх також передали під спостереження органів опіки та піклування.

Зараз вирішується питання про позбавлення їхнього брутального батька батьківських прав.

За даними слідства, у травні цього року чоловік змусив дітей роздягнутися, а потім бив та обпалював їх розпеченою кочергою.

Про такі катування стало відомо "завдяки спостережливості та оперативним діям працівників навчального закладу". Тоді ж маленьких учнів негайно забрали у батька.

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"Діти були настільки налякані, що не відразу розповіли правду, а, поділившись своїм болем, боялися повертатися додому", - йдеться в публікації.

Було розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування проводили слідчі Кам'янець-Подільського райуправління ГУНП у Хмельницькій області. Публічним обвинувачем була Кам'янець-Подільська окружна прокуратура.

Наразі Дунаєвецький районний суд визнав 38-річного місцевого жителя винним у тортурах малолітніх дітей (ч.1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Він був засуджений до 4 років позбавлення волі з 5 можливих передбачених цією статтею закону.

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