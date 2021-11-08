"Благала зупинитися": у Львові домашній тиран забив до смерті залізною кочергою жінку

Жорстоко вбив жінку / pixabay

У Львівській області 31-річний чоловік жорстоко вбив свою 33-річну співмешканку.

Як повідомляє Перемишлянський районний суд Львівської області, його засудили до 9 років позбавлення волі.

За даними слідства, вбивство сталося в ніч на 19 березня 2021 року.

"33-річна жінка орієнтовно о 21:00 повернулася додому зі Львова. Обвинувачений запитав її, де вона була. У відповідь жінка розповіла, що зустріла знайомих у місті. Це не сподобалося агресору, він на кухні взяв кочергу і став жорстоко бити потерпілу", - йдеться в повідомленні.

Жінка благала чоловіка зупинитися і навіть вибачилася, що провела час зі знайомими. Агресор же жорстоко бив потерпілу, навіть коли у неї з обличчя текла кров.

Реклама

Тоді жінка вийшла в іншу кімнату і впала. Згодом потерпілий допоміг жінці вмитися і уклав її спати. До ранку потерпіла померла. У жінки діагностували численні травми і крововиливи, що призвело до смерті.

читайте такожЗабої внутрішніх органів та кома: На Хмельниччині мати жорстоко вбила свою маленьку доньку

Після цього чоловік пішов до сусіда і повідомив, що він побив співмешканку і вона померла. Правоохоронцям чоловік заявив, що він побив жінку, бо "хотів її навчити правильно поводитися і не обманювати його".

У листопаді суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві і засудив до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, влітку 2020 року в поїзді №84 сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною.

Він увірвався до неї в купе в одних трусах, почав бити жінку і намагатися зґвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона стукала в усі двері купе, але ніхто не реагував.

Постраждалою виявилася тележурналістка Анастасія Лугова.

Читайте також: