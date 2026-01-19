Рус
Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

Юрій Берендій
19 січня 2026, 16:59
Режим надзвичайної ситуації в енергетиці України діятиме до завершення опалювального сезону, зазначив енергетичний експерт.
Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни
Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Надзвичайна ситуація в енергетиці в Україні вже оголошувалась в 2014-му і 2015-му роках
  • Режим надзвичайної ситуації можуть скасувати після завершення опалювального сезону

Режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері України зберігатиметься до моменту покращення стану енергозабезпечення. Умови для скасування надзвичайної ситуації в енергетиці можуть бути виконані лише після завершення опалювального періоду. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев

Він наголосив, що йдеться не про надзвичайний стан, а саме про надзвичайну ситуацію, яку в енергетиці запроваджують уже не вперше. Наразі застосовуються тимчасові кризові механізми, подібні до тих, що діяли у 2014 році після припинення постачання антрацитового вугілля з Донеччини та у 2015 році.

відео дня

Рябцев зазначив, що серед основних заходів — обмеження споживання електроенергії, спрощення бюрократичних процедур для введення нових генеруючих потужностей, перерозподіл фінансування в галузі, коригування режиму комендантської години та інші кроки.

Експерт додав, що також у межах надзвичайної ситуації НКРЕКП переглянула цінові обмеження для імпорту електроенергії. Усі запроваджені заходи залишатимуться чинними до стабілізації ситуації, терміни якої наразі складно спрогнозувати.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських атак по Києву - думка експерта

Як писав Главред, російські війська завдають ударів по критично важливих об’єктах енергетичної інфраструктури Києва, зосереджуючи атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про це повідомив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Він наголосив, що нині неможливо надати стовідсоткову гарантію стабільної роботи енергосистеми. Фактично єдиним дієвим засобом захисту залишається ефективна робота сил протиповітряної оборони, тоді як будь-які спроби заздалегідь прогнозувати масштаби можливих руйнувань є передчасними.

"Говорити наперед, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, гадання на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - зазначив Сергієнко.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 січня у низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду з керівництвом НЕК "Укренерго", під час якої сторони зосередилися на ключових кроках для стабілізації енергосистеми та зменшення тривалості відключень у регіонах із найскладнішою ситуацією.

Наразі столиця переживає безпрецедентний дефіцит електроенергії, який становить 6,8 гігават-годин. Це найвищий показник для української енергосистеми з початку повномасштабної війни, зазначив доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

