Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

Інна Ковенько
3 лютого 2026, 15:59
518
За даними мера, наразі у пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи.
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

  • Росія атакувала багатоповерхівку у Харкові
  • Шахед влучив у будинок у Салтівському районі міста
  • У пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи, є поранені

Удень у вівторок, 3 лютого, армія країни-агресорки Росії атакувала багатоповерховий будинок у Харкові.

Російський ударний дрон "Шахед" влучив у будинок у Салтівському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

відео дня

На місці загорілися квартири. За даними мера, у пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи, втім мешканцям квартир вдалося врятуватися.

Він вказав, що за попередніми даними, троє людей отримали поранення. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники та медики "швидкої".

Оновлено 16:17: за словами Синєгубова, станом на 16:13, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці зросла до 5 людей.

"До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне спорядження крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Оленя" або на Далекий Схід", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні 3 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

'Шахед' влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені
Шахед / Инфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:17Україна
В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

18:06Війна
Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:48Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

Останні новини

18:17

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:11

Тропічних папуг помітили в Україні: як ці птахи виживають у -15°С

18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
17:42

Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

17:28

Найкоротший тест на IQ у світі: три прості запитання, що збивають з пантелику

17:19

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

17:02

Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

Реклама
16:51

Йдеться не про спорт чи здорову їжу: вчені розкрили головний секрет довголіття

16:48

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:42

Ідеальний тон обличчя як у знаменитостей: 3 поради від зіркового візажистаВідео

16:18

Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

16:02

Готується менше години: рецепт лінивого пирога з картоплі, на смак вау

15:59

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

15:31

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

15:31

"Білий список" Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

15:30

Як приготувати суп без води - унікальний рецептВідео

15:27

"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

15:26

Путін зірвав угоду з Трампом щодо України - яку нову ставку робить Кремль у війніВідео

Реклама
15:23

Штраф за "неправильну" руку: як насправді потрібно відкривати двері автоВідео

15:16

Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

15:13

В одному з міст України оголосили надзвичайний стан - є загроза для людей

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

13:35

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світломВідео

13:33

Ольга Сумська "пройшлася" по колишньому чоловікові - деталі

13:04

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом НацвідборуВідео

12:58

Не Київ: у Кремлі придумали іншу "столицю" Русі, де вона булаВідео

12:54

Волонтерів запрошують пожити безплатно на острові в Уельсі: у чому "підступ"Відео

12:45

Передає тонкий психологічний стан: що означає маловідоме українське слово "обава"

12:37

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:34

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Реклама
12:29

"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

12:23

"Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини

12:12

"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

12:00

Як працювала радянська естрада: кого дозволяли слухати і чому

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 4 лютого: Овнам - перемога в коханні, Рибам - не поспішати

11:43

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти