'Шахед' влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

За даними мера, наразі у пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

Росія атакувала багатоповерхівку у Харкові

Шахед влучив у будинок у Салтівському районі міста

У пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи, є поранені

Удень у вівторок, 3 лютого, армія країни-агресорки Росії атакувала багатоповерховий будинок у Харкові.

Російський ударний дрон "Шахед" влучив у будинок у Салтівському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов та голова ХОВА Олег Синєгубов.

На місці загорілися квартири. За даними мера, у пʼятиповерхівці вигоріли три верхні поверхи, втім мешканцям квартир вдалося врятуватися.

Він вказав, що за попередніми даними, троє людей отримали поранення. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники та медики "швидкої".

Оновлено 16:17: за словами Синєгубова, станом на 16:13, кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці зросла до 5 людей.

"До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність повторного удару по Україні

Моніторингові канали повідомляли, що після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс".

За словами аналітиків, ймовірно, Росія проведе другий етап масованої атаки.

"Ймовірно, буде здійснено повторне спорядження крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Оленя" або на Далекий Схід", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Україні 3 лютого - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес сталося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Шахед / Инфографика: Главред

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

