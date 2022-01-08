У Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання"

У тварини вже була низька температура.
У Дніпрі кіт переніс екстремальну розвагу. Він в прямому сенсі слова виправся в пральній машині.
Як йдеться в сюжеті ТСН, тварина по кличці Брошка залізла в барабан і сховалася там під речами. Господарі цього не помітили і включили машинку.
Шукати брошку почали через півгодини після прання. Вона почала давати про себе знати несамовитими криками.
"Як тільки відкрили дверцята, мокрий і переляканий кіт стрімголов побіг", - розповідають господарі сірої кішки.
Вони відразу відвезли вихованця до ветеринарів. Фахівці діагностували у тварини занадто низьку температуру тіла і хрипи в легенях. Крім того, у кота не відкривалися очі. Вона були роздратовані пральним порошком.
На щастя, все закінчилося благополучно і пухнастика виписали з клініки.
Нагадаємо, раніше населеному пункті Кенастон (Канада) місцевий житель Аарон Тейлор поскаржився в соцмережах, що його інтернет-супутникову тарілку Starlink (проект відомого комерсанта-інноватора Ілона Маска) "захопили" вуличні коти.
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