Коти врятували немовля, яке батьки лишили помирати в канаві

Кішки врятували немовля, яке батьки лишили помирати в канаві / УНІАН

В індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили помирати в брудній ямі.

У поліції Мумбаї зазначили, що якби не вуличні коти, дівчинка могла б не вижити, пише BBC.

Група чотирилапих зібралася на узбіччі дороги і поводила себе досить дивно – частина з них шипіли, інші нявкали або голосно муркотіли. Така незвична активність привернула увагу перехожих.

Коли люди підійшли до стічної канави, то побачили там немовля. Воно було загорнуте в брудну сорочку і частково занурене у стічні води.

На місце події покликали поліцію. Правоохоронці переодягнули дівчинку в чисте, нагодували, після чого відвезли до лікарні.

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"Коли ми витягли дитину, вона замерзала, її руки уже посиніли. Ми попросили теплої води і тканини, щоб помити немовля", – розповів поліцейський Шитал Сонаване.

Зазначається, що дівчинка була зневоднена, але вже одужує.

Поки що невідомо, чому немовля покинули. Слідчі припускають, що матір могла викинути немовля через те, що в Індії більше шанується народження сина.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області мешканка Гадяча втопила власну новонароджену дочку у відрі з помиями. Жінка народила здорову дівчинку без медичної допомоги, але немовля прожило всього півгодини.

Нагадаємо, у Черкасах правоохоронці врятували немовля, яке ледь не загинуло через горе-матір. Патрульні вчасно прибули на виклик стурбованої місцевої жительки і врятували малюка, на якому заснула п'яна мама. На той час обличчя дитини забарвилося в бурий: дитині не вистачало кисню.

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