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Вовняна навала: у Канаді коти зайняли супутникову тарілку і "обрубали" інтернет

5 січня 2022, 12:40

Сам Комерсант-інноватор Ілон Маск, що характерно, підтвердив свою репутацію завзятого користувача Twitter і лайкнув пост з котами на супутниковій тарілці.

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У Канаді коти зайняли супутникову тарілку Маска / Twitter

У населеному пункті Кенастон (Канада) місцевий житель Аарон Тейлор поскаржився в соцмережах, що його інтернет-супутникову тарілку Starlink (проект відомого комерсанта-інноватора Ілона Маска) "захопили" вуличні коти - адже вона дуже тепла навіть у морози.

"Starlink працювала відмінно, поки коти не дізналися, що тарілка нагрівається", - написав Тейлор в Twitter.

Він встановив її на землі біля свого будинку, адже планує найближчим часом реставрувати старий дах. Тарілка стояла практично горизонтально, тому стала ідеальною лежанкою для пухнастих нахаб. Тейлор також зазначив, що давно побудував для кішок окремий будиночок з підігрівом, але Starlink їм подобається куди більше.

Користувачі Twitter жартома прозвали це "вразливістю CAT5" - одночасно назва стандартного інтернет-кабелю і кількість кішок, які розмістилися в тарілці.

Причому крайній твіт особисто лайкнув сам Ілон Маск.

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До слова, Starlink-це масштабний проект його компанії SpaceX, який в перспективі повинен забезпечити всю планету високошвидкісним Інтернетом завдяки роботі мережі орбітальних супутників. І з 2021 року супутникові тарілки Starlink можна встановлювати в Канаді.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили вмирати в брудній ямі.

viber
коти Ілон Маск новини Канади
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