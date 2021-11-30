Харківський кіт Степан створить рекламу для відомого італійського бренду

Італійський бренд замовив рекламу в українського кота / Instagram loveyoustepan

Всесвітньо відомий італійський модний дім Valentino замовив рекламу у харківського кота Степана.

Крім цього, права на один із роликів за участю тварини придбав американський телеканал MTV. Про це розповіла журналістка Марія Малєвська, яка поспілкувалася з власницею Степана.

"Нас вже показували Discovery, американський MTV придбав права на один із роликів, з "останкіно" дзвонили. Бренд Valentino замовив рекламу", – цитує журналістка слова власниці кота Анни.

Також у Степана часто замовляють привітання на день народження. Від своїх підписників кіт щодня отримує безліч повідомлень у соцмережах.

Анна розповідає, що Степан живе у неї вже давно – вона взяла його з вулиці 13 років тому. За словами власниці, кіт за характером "чарівний на всю голову" – більшу частину дня він просто спить.

Реклама

Український кіт Степан має сотні тисяч фанатів у соціальних мережах. Він прославився своєю абсолютно байдужістю до "людських " благ. Так, власниця кота часто фотографує його, коли той "сидить" за столом, на якому стоять різні напої і частування.

Раніше Главред повідомляв, що український кіт-блогер вкрав серце всесвітньо відомої співачки Брітні Спірс. Фотографією кота, який дуже сподобався для Спірс, співачка поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Вам може бути цікаво: