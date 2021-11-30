Харківський кіт Степан створить рекламу для відомого італійського бренду

Закордонні телеканали звертаються до власниці кота, щоб придбати права на ролики за участі тварини.
Всесвітньо відомий італійський модний дім Valentino замовив рекламу у харківського кота Степана.
Крім цього, права на один із роликів за участю тварини придбав американський телеканал MTV. Про це розповіла журналістка Марія Малєвська, яка поспілкувалася з власницею Степана.
"Нас вже показували Discovery, американський MTV придбав права на один із роликів, з "останкіно" дзвонили. Бренд Valentino замовив рекламу", – цитує журналістка слова власниці кота Анни.
Також у Степана часто замовляють привітання на день народження. Від своїх підписників кіт щодня отримує безліч повідомлень у соцмережах.
Анна розповідає, що Степан живе у неї вже давно – вона взяла його з вулиці 13 років тому. За словами власниці, кіт за характером "чарівний на всю голову" – більшу частину дня він просто спить.
Український кіт Степан має сотні тисяч фанатів у соціальних мережах. Він прославився своєю абсолютно байдужістю до "людських " благ. Так, власниця кота часто фотографує його, коли той "сидить" за столом, на якому стоять різні напої і частування.
Раніше Главред повідомляв, що український кіт-блогер вкрав серце всесвітньо відомої співачки Брітні Спірс. Фотографією кота, який дуже сподобався для Спірс, співачка поділилася в своєму Instagram-акаунті.
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