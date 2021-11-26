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Кіт Міккі з Житомира потрапив до Книги рекордів України: чим він знаменитий

26 листопада 2021, 09:34

5-річний Міккі - місцева зірка в Житомирі. У нього є свій гардероб, візочок і він ходить в кафе. Але зоопсихологи впевнені, що таке насичене життя йому шкодить.

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Кота Міккі впізнають на вулицях Житомира і пригощають смаколиками / скріншот

Звичайний кіт з Житомира на ім'я Міккі став не лише зіркою Інтернету, а й потрапив до Книги рекордів України як найбільш соціалізований. У нього є свій гардероб, візочок і сторінка в соцмережах, а ще домашній вихованець їздить по магазинах і ходить у кав'ярню.

П'ять років тому Міккі жив на вулиці. Але йому пощастило-маленьке кошеня знайшло люблячу сім'ю. Його підібрала педагогиня Наталія Зубарєва і принесла додому, передає ТСН.

Побачивши, що тварина не боїться людей, жінка зважилася на експеримент із соціалізації кота. Власниця хотіла дізнатися, чи можливо "виховати кота як людину".

Дочка Наталії Аніта почала вчити кота командам. Коту купили цілий гардероб, а згодом стали брати із собою за покупками.

"Дитина в школі, чоловік на роботі, кота - у візочок та на закупівлі", — розповідає Наталя.

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Тепер п'ятирічний Міккі – місцева зірка. Кота всюди впізнають і пригощають. Вулицями Житомира чотирилапий їздить у візку. За одну прогулянку разом з власницею встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кафе.

Однак зоопсихологи впевнені, що таке насичене соціальне життя коту шкодить.

"Ви уявляєте, скільки за одну таку прогулянку кіт отримує візуального контакту від людей, які на нього подивляться. А ще доповнять це емоціями. І витримати цю тварині дуже складно", - зазначила зоопсихолог Наталія Мартишко.

Кіт Міккі з Житомира
Кота Міккі з Житомира виховували як людину / скріншот

Тепер Міккі потрапив до Книги рекордів України як перший соціалізований кіт. Його господиня Наталя отримала диплом, а чотирилапий – смаколики.

кіт Міккі
Кіт Міккі їздить вулицями Житомира у візочку / скріншот

Як повідомляв Главред, всесвітньо відома співачка Брітні Спірс напередодні весілля з Семом Асгарі "закохалася" в імпозантного харків'янина на ім'я Степан. Фотографією своєї нової любові співачка поділилася в своєму Instagram-акаунті. І мова йде зовсім не про чоловіка. Спірс дуже сподобався український кіт-блогер.

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коти новини України новости Житомира Книга рекордів України
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