Кіт Міккі з Житомира потрапив до Книги рекордів України: чим він знаменитий

Кота Міккі впізнають на вулицях Житомира і пригощають смаколиками / скріншот

Звичайний кіт з Житомира на ім'я Міккі став не лише зіркою Інтернету, а й потрапив до Книги рекордів України як найбільш соціалізований. У нього є свій гардероб, візочок і сторінка в соцмережах, а ще домашній вихованець їздить по магазинах і ходить у кав'ярню.

П'ять років тому Міккі жив на вулиці. Але йому пощастило-маленьке кошеня знайшло люблячу сім'ю. Його підібрала педагогиня Наталія Зубарєва і принесла додому, передає ТСН.

Побачивши, що тварина не боїться людей, жінка зважилася на експеримент із соціалізації кота. Власниця хотіла дізнатися, чи можливо "виховати кота як людину".

Дочка Наталії Аніта почала вчити кота командам. Коту купили цілий гардероб, а згодом стали брати із собою за покупками.

"Дитина в школі, чоловік на роботі, кота - у візочок та на закупівлі", — розповідає Наталя.

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Тепер п'ятирічний Міккі – місцева зірка. Кота всюди впізнають і пригощають. Вулицями Житомира чотирилапий їздить у візку. За одну прогулянку разом з власницею встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кафе.

Однак зоопсихологи впевнені, що таке насичене соціальне життя коту шкодить.

"Ви уявляєте, скільки за одну таку прогулянку кіт отримує візуального контакту від людей, які на нього подивляться. А ще доповнять це емоціями. І витримати цю тварині дуже складно", - зазначила зоопсихолог Наталія Мартишко.

Кота Міккі з Житомира виховували як людину / скріншот

Тепер Міккі потрапив до Книги рекордів України як перший соціалізований кіт. Його господиня Наталя отримала диплом, а чотирилапий – смаколики.

Кіт Міккі їздить вулицями Житомира у візочку / скріншот

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