Стрибнув на стіл і став зіркою Мережі: у Грузії кіт у прямому ефірі перервав політичне шоу

Коту запропонували спуститися зі столу, але він відмовився.
Кіт на прізвисько Какуца вирішив перервати обговорення політичної ситуації у Грузії на одному з ток-шоу, трансляція якого йшла в прямому ефірі. Пухнастому запропонували спуститися зі столу, проте він відмовився, почав чистити хвіст і пішов до гостя. Кіт став зіркою Інтернету - відеоролик вже публікують світові ЗМІ.
Як повідомляє Al Jazeera English, курйозний момент стався під час політичного ток-шоу на каналі Kavkasia. Ведучий програми Давид Акубардія і гість, грузинський депутат Гедеван Попхадзе, обговорювали ситуацію у Грузії, і раптом на стіл застрибнув кіт.
"Це наш кіт Какуца", - зазначив ведучий. При цьому в кадрі було сказано, що трансляція програми йде в онлайн-режимі, у ході якої кіт, схоже, вирішив приєднатися до дискусії.
Ведучий попросив кота залишити прямий ефір, проте пухнастий відмовився. Він почав чистити свій хвіст, після чого відправився до гостя.
Відео з котом Какуца вже облетіло світові ЗМІ. Ролик встигли опублікувати німецьке інформагентство Reuters, британський канал Sky News, американське видання The National та інші медіаресурси.
Нагадаємо, раніше в прямому ефірі опинився кіт на той момент заступника міністра МВС Антона Геращенка. Чиновник виступав в одній з програм по відеозв'язку, а кіт раптово з'явився в кадрі.
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