Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

Суд передав неповнолітніх під нагляд батьків і заборонив їм виходити з дому ввечері до травня 2022 року.
В Івано-Франківській області троє підлітків понівечили сімейний склеп на кладовищі і витягли звідти останки померлого, щоб пофотографуватися для соціальних мереж.
Суд прийняв рішення, як покарати неповнолітніх за такі дії – їх передали під нагляд батьків, а також заборонили їм виходити з дому ввечері до травня 2022 року, повідомляє прокуратура Івано-Франківської області.
Саме порушення підлітки здійснили у серпні 2021 року, тепер суд прийняв рішення щодо їхнього покарання.
"В суді доведено, що в серпні 2021 року троє неповнолітніх, перебуваючи на території кладовища в місті Коломиї, із хуліганських мотивів, зневажаючи моральні засади суспільства щодо поваги до померлих та місць їхнього поховання, відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відкрили верхню кришку труни", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Після цього підлітки дістали останки померлого, фотографували їх і знімали відео на телефон, щоб потім опублікувати у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітки поглумилися над могилами на одному з кладовищ. Вони нецензурно висловлювалися, курили сигарети і помочилися на могили померлих. Свої дії вони знімали на телефон. Вони також записували образливі слова на адресу покійних.
Крім цього, нещодавно в Полтавській області двоє малолітніх школярів влаштували акт вандалізму – семирічні хлопчики рознесли кілька десятків могил.
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