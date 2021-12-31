У Мелітополі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан через ожеледь

Щоб звільнити руку потерпілого, рятувальникам довелося відрізати частину паркану.
У Мелітополі Запорізької області через ожеледь серйозно травмувався підліток.
Хлопець послизнувся на слизькому тротуарі і, падаючи, проткнув долоню гострим металевим парканом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.
Рятувальники, які прибули на виклик, зрізали частину паркану, у якій застрягла рука потерпілого. Після цього хлопця передали медикам швидкої допомоги.
Як повідомляє місцеве видання "Наш город", підлітка доставили у лікарню разом зі зрізаною металевою конструкцією від паркану. Зазначається, що хлопцю провели операцію, і зараз його стан нормалізували.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що щорічно через ожеледь травмуються тисячі громадян. Щоб уберегти себе від травм у холодну пору року можна дотримуватися простих рекомендацій:
- Коли йдете по слизькому, про всяк випадок будьте завжди готові до падіння,
- Ходіть без поспіху, ноги трішки розслабте у колінах, при цьому ступайте на всю підошву;
- Краще, щоб руки не були зайняті, наприклад, сумками чи пакетами;
- Якщо відчули порушення рівноваги, швидко присядьте – це найкращий спосіб утриматися на ногах у такому випадку;
- Якщо відчуваєте, що падіння не уникнути, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, перекотіться – тоді удар розподілиться на інші м’язи і не буде таким травматичним;
- Під час ходьби не тримайте руки у кишенях – це не лише збільшує можливість падіння, а й при падінні може спричинити більше важкі травми, навіть переломи;
- Обходьте металеві кришки люків, адже зазвичай вони вкриті льодом, а деякі можуть бути погано закріплені і перевернутися, коли ви на них станете;
- Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а під час ожеледі – особливо, адже не лише ви можете послизнутися і вилетіти на дорогу, а й автомобіль може через слизьке покриття виїхати на тротуар;
- Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю, адже в це час значно збільшується гальмівний шлях автомобіля;
- Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль у суглобах, утворилися пухлини – зверніться до лікаря у травмпункт;
- Також взимку краще триматися подалі від будинків і ближче до середини тротуару через небезпеку падіння бурульок.
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