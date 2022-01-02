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Трагічна ДТП у Луцьку: померла жінка, яку підліток збив на переході

2 січня 2022, 12:10

Лікарі діагностували у неї важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, а також лівої нижньої кінцівки.

ДТП у Луцьку
ДТП у Луцьку / Facebook, Нацполіція

У Луцьку 12 грудня підліток влаштував страшну аварію і збив кілька людей.

Як повідомляють Волинські новини, 39-річна Олена Коломійчук померла від отриманих травм. У померлої залишилося двоє маленьких дітей.

На кадрах з місця трагедії було видно, як при зіткненні жінку підкинуло вгору і вона відлетіла на десяток метрів. Після ДТП постраждала перебувала в реанімації разом зі своїм 5-річним сином Матвієм.

Лікарі діагностували у неї важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, а також лівої нижньої кінцівки. Їй провели операцію і підключили до апарату ШВЛ.

ДТП з неповнолітнім

12 грудня в центрі Луцька автомобіль Renault Megane наїхав на чотирьох пішоходів, а потім влетів у дерево. Люди в момент ДТП переходили дорогу по регульованому переходу на зелене світло світлофора.

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Водієм виявився 16-річний студент ПТУ Дмитро Рудюк.

Як писали ЗМІ, хлопець вже мав проблеми з поліцією через свої хуліганські витівки, бійки і крадіжки.

Відомо, що в день аварії підліток таємно взяв ключі від машини і поїхав кататися разом зі своїми друзями.

Що загрожує підлітку

Рудюку повідомили про підозру за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, 16-річний хлопець у Луцьку тікав на автомобілі від поліцейських і збив людей на пішохідному переході. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, у тому числі п'ятирічна дитина. У всіх лікарі діагностували численні забої і травми.

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