У центр Умані влучив снаряд, є загиблий та поранені, місто евакуюють

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У центральну частину міста Умань влучив російський снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро - у лікарні. Про це повідомив керівник Черкащини Олександр Скічко.

За його словами, в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

"Масові пункти збору для тих, хто без автомобілів: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий-Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н - 16 в коло, поворот на Тальне (біля автостанції). Там будуть координуватися представники РДА", - написав Скічко.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада проголосувала за запровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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