У боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ із Прикарпаття

У боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років. Про втрату повідомив сільський голова Андрій Гунда.
Іван Іванович Пітчук народився 1 червня 1996 року в селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
"Іван був прикладом і опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, вірний ... Він завжди був готовий допомогти людям, не відмовляв, якщо міг чимось підтримати, допомогти, уберегти! Саме бажання захистити найрідніших і відвело серце Воїна на фронт", - написав Гунда.
Подробиці загибелі захисника України не повідомляються.
Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута.
Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.
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