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Йому було лише 19: у тяжких боях за Україну загинув юний призер чемпіонату України з хокею

Аліна Дембіцька
18 травня 2023, 00:09 оновлено 18 травня, 00:09
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Попри свій юний вік, захисник мужньо боровся за нашу державу. Під час виконання бойового завдання воїн віддав життя за рідну країну.
загиблий захисник
У тяжких боях за Україну загинув юний призер чемпіонату України з хокею / Колаж: Главред, фото: Facebook Олексія Копишинського

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув юний хокеїст Олександр Колонюк.

Як повідомляє федерація хокею України, захиснику було лише 19 років. Він народився 24 жовтня 2003 року в Білій Церкві. Олександр з дитинства займався хокеєм, був вихованцем дитячо-юнацької школи "Зміна-Білий Барс".

Разом із молодіжною командою "Білого Барса" він був бронзовим призером чемпіонату України U16 у 2018 році. Грав на позиції нападаючого.

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З початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії вступив до добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-1) Білої Церкви. Згодом поповнив лави батальйону "Айдар" Збройних сил України.

Попри свій юний вік, захисник мужньо боровся за нашу державу. Проте під час виконання бойового завдання воїну довелося віддати життя за свою рідну країну.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Дивіться відео про те, як ЗСУ системно контратакують окупантів РФ під Бахмутом:

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