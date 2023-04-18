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"У його грудях билося гаряче серце патріота": захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Володимир Сохацький

Анна Ярославська
18 квітня 2023, 07:37 оновлено 18 квітня, 07:41
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Разом з побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимир протягом дев'яти місяців бився з окупантами.
Володимир Сохацький
Володимир Сохацький загинув 8 лютого 2023 року на Харківщині / Фото - Турійська громада: сьогодення

У боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт.

Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин. Фотографії з траурної церемонії опублікували на Facebook-сторінці "Турійська громада: сьогодення".

"У його грудях билося гаряче серце патріота-українця", - йдеться в повідомленні.

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У Володимира Сохацького був бойовий досвід в зоні АТО.

"З початку повномасштабної війни, не чекаючи повістки з військкомату, Володимир шукав можливість якнайшвидше стати на захист країни, хоча мав проблеми зі здоров'ям", – йдеться у повідомленні.

Прощання із захисником України
Прощання із захисником України пройшло у селі Літин / Фото - Турійська громада: сьогодення

28 квітня 2022 року він вступив до лав Збройних сил України. Разом з побратимами з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого протягом дев'яти місяців захищав рідну землю в запеклих боях з ворогом.

Загинув Володимир Сохацький 8 лютого 2023 року під час наступальних дій на харківському напрямку.

Вшанувати пам'ять захисника України прийшли односельці та мешканці сусідніх сіл, друзі та знайомі, побратими Володимира. На честь Героя пролунав військовий салют, а тіло поховали під звуки Державного гімну.

Володимир Сохацький
Володимира Сохацького поховали 17 квітня / Фото - Турійська громада: сьогодення
Прощання із захистом України
Попрощатися із захисником України прийшли рідні, односельці та побратими / Фото - Турійська громада: сьогодення
Прощання із захисником України
Прощання із захисником України Володимиром Сохацьким / Фото - Турійська громада: сьогодення
Прощання із захисником України
Прощання із захисником України Володимиром Сохацьким / Фото - Турійська громада: сьогодення

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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