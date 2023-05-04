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До останнього подиху був вірний присязі: в боях за Бахмут загинув захисник з Вінничини

Анна Ярославська
4 травня 2023, 10:43 оновлено 4 травня, 10:47
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Радіон Шестопалько був стрільцем взводу охорони, призваний по мобілізації в листопаді 2022 року.
Радіон Шестопалько
Радіон Шестопалько прийняв свій останній бій під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/tulchinrda, УНІАН

У боях за Бахмут загинув захисник України з Вінницької області Радіон Шестопалько. Йому було 35 років.

"Став у вічний стрій Шестопалько Радіон Олександрович", – повідомили у Тульчинській районній державній адміністрації

Свій останній бій солдат прийняв 29 квітня 2023 року. Він загинув внаслідок вогневого ураження під час утримання рубежів в районі населеного пункту Бахмут.

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Радіон Шестопалько народився в 1987 році, жив у селі Тиманівка Тульчинської громади. Був стрільцем відділення охорони взводу охорони, призваний за мобілізацією у листопаді 2022 року.

Воїн до останнього подиху був вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов'язок.

У Тульчинській райдержадміністрації висловили співчуття близьким Героя.

"Поділяємо біль вашої втрати і сумуємо разом з вами. Добрий і світлий спогад про нашого бійця назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і честь Герою України!" - йдеться в повідомленні.

Поховали Героя 3 травня 2023 року в селі Тиманівка. Воїна зустрічали "живим коридором".

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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