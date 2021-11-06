До лікарні з COVID-19 часто потрапляє молодь: кому потрібна реанімація

Коронавірус став частіше заражати молодь / УНІАН

Найчастіше в лікарню з діагнозом "коронавірус" потрапляють молоді люди з супутніми захворюваннями. Серед найбільш частих діагнозів - ожиріння і діабет.

Як розповіла заступник головного лікаря з медичної частини 5-ї клінічної лікарні Києва Ельміра Мамедова, в лікарню під час нинішньої хвилі коронавірусу стали госпіталізувати і 19, і 20 і 30-річних. Багатьом з них потрібні реанімаційні заходи, передає Сегодня.

Мамедова додала, що навесні в лікарні було більше людей похилого віку, багато з них вдало побороли хворобу.

За словами лікаря, серед інших недуг у госпіталізованих молодих людей часто зустрічається зайва вага.

"Ожиріння дуже багато. Я не думала, що це така поширена хвороба серед молоді", – сказала Мамедова.

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читайте такожОсобливий ген провокує важкий перебіг COVID-19: у кого він єГоворячи про заповнюваність лікарні, медик сказала, що щодня надходять на лікування від коронавірусу близько 20 осіб, вмирають – 2, виписують – 24.

До слова, за весь час пандемії симптоми коронавірусу змінилися.

"Зараз це швидкий розвиток хвороби, різке падіння сатурації, а також діарейний і температурний синдроми, такого стало більше", – розповідає заступник головного лікаря.

Високий і ризик тромбоутворення від коронавірусу.

"При лікуванні використовуються препарати, що розріджують кров. Якщо їх не застосовувати, то утворюються тромби, а потім жахливі наслідки", – додала Мамедова.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. Було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад трьи мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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