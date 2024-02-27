"Десятки полонених": майор ЗСУ відповів на питання про втрати при виході з Авдіївки

ЗСУ багато взяли росіян у полон, майже з кожної ворожої бригади, наголосив Максим Жорін.

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Максим Жорін прокоментував вихід з Авдіївки / Колаж: Главред, Фото: t.me/MaksymZhorin, Facebook / zhebrivskyi

Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін прокоментував ситуацію з виходом українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.

В інтерв'ю виданню NV він прокоментував питання про те, що скільки українських військових потрапило в полон в Авдіївці.

"Немає тисячі полонених українських військових в Авдіївці. Швидше за все, полонених ми отримали приблизно однаково з обох сторін", - підкреслив український офіцер.

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Він також зазначив, що ЗСУ багато взяли росіян у полон, майже з кожної ворожої бригади, яка наступала.

"Останніх полонених ми брали ще вчора вночі (24 лютого, - ред.), і продовжуємо це робити. У випадку з нашою бригадою - це десятки взятих у полон росіян", - додав Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ намагаються просунутися біля Авдіївки. Всі підрозділи в районі Авдіївки, які могли бути заблоковані, відведені на більш вигідні позиції, сказав представник ЗСУ Дмитро Лиховій.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати і надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці були знищені резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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