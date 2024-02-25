Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки Донецької області.
За його словами, при виході з Авдіївки в російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України, повідомляє ТСН.
"Мені просто потрібно подивитися, цифра невелика", - відповів Буданов на питання журналістів про те, чи відома кількість українських захисників, які потрапили в полон в Авдіївці.
За його словами, складено список українських військових, які потрапили в полон ворога.
"Це ніякі не тисячі. І не сотні", - підкреслив Буданов.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Ситуація навколо Авдіївки
Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.
Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що Захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.
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