Скільки бійців Сил оборони потрапило в полон при виході з Авдіївки – відповідь Буданова

При виході з Авдіївки в полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони, говорить глава ГУР.

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Кирило Буданов прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, t.me/DIUkraine

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки Донецької області.

За його словами, при виході з Авдіївки в російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України, повідомляє ТСН.

"Мені просто потрібно подивитися, цифра невелика", - відповів Буданов на питання журналістів про те, чи відома кількість українських захисників, які потрапили в полон в Авдіївці.

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За його словами, складено список українських військових, які потрапили в полон ворога.

"Це ніякі не тисячі. І не сотні", - підкреслив Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що Захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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