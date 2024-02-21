Загарбання Авдіївки: боєць ЗСУ поставив російську пропаганду у "глухий кут"

Російські війська протягом 10 років війни намагаються відсунути українську армію від околиць Донецька, тому брешуть про розташування Авдіївки, щоб цього не визнавати, розповів в ефірі Донбас. Реалії молодший сержант у відставці, журналіст і політик Юрій Гудименко.
Гудименко підкреслив, що Авдіївка насправді входить до околиць самого Донецька.
"Росіяни - і це дивно прозвучить - намагаються не казати, де знаходиться Авдіївка і в яку агломерацію вона входить. Створюється враження, що це значний населений пункт десь окремо в просторі… десь біля Києва чи Харкова. А насправді скільки там до Донецька - 8 км, 6 км. Там же фактично тільки "Спартак" між Авдіївкою і Донецьком", - розповів Гудименко.відео дня
Інакше РФ довелося би визнати, що її армія "бере" вказаний населений пункт вже 10 років.
"В іншому разі росіяни будуть вимушені визнати, що вони всі ці роки - от сьогодні 10 років, як почалася війна - вони відсувають українську армію від околиць Донецька. Тобто не від околиць Варшави, не від околиць Берліна, не від околиць Парижа або Вашингтона, а від околиць Донецька", - висловився екс-молодший сержант.
Захоплення Авдіївки і підготовка до нового наступу
17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.
Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.
The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.
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