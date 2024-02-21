Загарбання Авдіївки: боєць ЗСУ поставив російську пропаганду у "глухий кут"

Гудименко порушив слушне запитання щодо висвітлення окупації Авдіївки російськими медіа.

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РФ загарбала Авдіївку після безперервного 4-місячного наступу / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські війська протягом 10 років війни намагаються відсунути українську армію від околиць Донецька, тому брешуть про розташування Авдіївки, щоб цього не визнавати, розповів в ефірі Донбас. Реалії молодший сержант у відставці, журналіст і політик Юрій Гудименко.

Гудименко підкреслив, що Авдіївка насправді входить до околиць самого Донецька.

"Росіяни - і це дивно прозвучить - намагаються не казати, де знаходиться Авдіївка і в яку агломерацію вона входить. Створюється враження, що це значний населений пункт десь окремо в просторі… десь біля Києва чи Харкова. А насправді скільки там до Донецька - 8 км, 6 км. Там же фактично тільки "Спартак" між Авдіївкою і Донецьком", - розповів Гудименко. відео дня

Інакше РФ довелося би визнати, що її армія "бере" вказаний населений пункт вже 10 років.

"В іншому разі росіяни будуть вимушені визнати, що вони всі ці роки - от сьогодні 10 років, як почалася війна - вони відсувають українську армію від околиць Донецька. Тобто не від околиць Варшави, не від околиць Берліна, не від околиць Парижа або Вашингтона, а від околиць Донецька", - висловився екс-молодший сержант.

Захоплення Авдіївки і підготовка до нового наступу

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

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