Найближчими днями Зеленський зустрінеться з Байденом: Єрмак розкрив подробиці

Голова Офісу президента підтвердив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

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У найближчі дні Зеленський зустрінеться з Байденом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський вирушає до Японії на саміт Великої сімки (G7). Там він матиме змогу зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

Так, голова Офісу президента підтвердив, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

"З Байденом президент буде зустрічатися в найближчі дні. Я думаю, що в деталях буде проговорювати не тільки це питання (про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – ред.), а й багато інших", - сказав Єрмак.

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Також він зауважив, що відсьогодні офіційно можна сказати про створення "коаліції винищувачів".

"Це говорить про те, що Україна дуже швидко матиме все необхідне для того, щоб захистити наше українське небо, міста і наших громадян", - додав голова Офісу президента.

Байден схвалив навчання пілотів ЗСУ на F-16

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за декілька тижнів і повинні тривати кілька місяців.

Як повідомляє NBCNews, високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності розповів, що США та інші союзники Києва в західному світі планують передати Україні винищувачі F-16. Коли Україна отримає F-16 і які конкретно країни поставлять літаки, поки що невідомо. У контрнаступі, який очікується незабаром, така бойова авіація задіяна не буде.

Раніше радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак казав, що Україна планує отримати 40-50 винищувачів F-16. За його словами, така кількість бойових машин дозволить створити 3-4 ескадрильї для захисту неба від ударів РФ.

Дивіться відео про те, хто із союзників першим передасть Україні F-16:

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