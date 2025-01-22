Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул за кордоном: список послуг

Віталій Кірсанов
22 січня 2025, 15:27
71
Андрій Сибіга повідомив про плани МЗС уже навесні почати видачу за кордоном водійських прав.
е-Консул
У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли запустять нові цифрові сервіси в системі е-Консул
  • Які будуть види послуг у системі е-Консул

У Міністерстві закордонних справ України планують у 2025 році значно розширити надання консульських послуг через систему е-Консул. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Йдеться зокрема про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги в усіх українських дипустановах за кордоном.

відео дня

"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, і під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", - зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, що стосуються найбільш затребуваних послуг.

За словами очільника МЗС, уже в лютому в кількох країнах буде запроваджено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою".

Андрій Сибіга також повідомив про плани МЗС уже навесні почати видачу за кордоном водійських прав.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що в цей самий термін в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, чим довше триває війна, тим більше причин залишитися за кордоном з'являється у значної частини українських біженців. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Аналітики міграційної компанії International Expert вважають, що багато людей після війни можуть "жити на дві країни". Йдеться про українців, які зараз отримали за кордоном посвідку на проживання або навіть друге громадянство. Після війни ці люди будуть активно повертатися до родин в Україну.

З лютого 2022 року понад 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Інші новини:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    МЗС України генконсульство Андрій Сибіга
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

    Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

    16:53Україна
    Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталі

    Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталі

    16:43Україна
    У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов

    У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов

    16:35Інтерв'ю
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    "Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

    "Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

    У чому різниця між двома сторонами алюмінієвої фольги: знають не усі

    У чому різниця між двома сторонами алюмінієвої фольги: знають не усі

    Футболка буде як нова: як врятувати розтягнутий комірець, простий лайфхак

    Футболка буде як нова: як врятувати розтягнутий комірець, простий лайфхак

    Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 22 січня - прикмети

    Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 22 січня - прикмети

    Останні новини

    16:47

    Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна

    16:43

    Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталі

    16:35

    У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов

    16:24

    Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

    16:21

    Відчиняйте двері унікальних українських домівок: з 15 лютого на ТЕТ повертається проєкт "Найкраща оселя"

    Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
    16:20

    Без оцту: як відмити ущільнювач пральної машини

    16:02

    Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

    16:00

    Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР - NYT

    15:48

    Закуска, яку завжди першою з'їдають: новий рецепт

    Реклама
    15:33

    Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

    15:30

    Чи можна їздити машиною, якщо блимає чек: важливе попередження для водіїв

    15:27

    У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул за кордоном: список послуг

    15:16

    Українська делегація відправиться у США на переговори з командою Трампа - Дунда

    15:15

    Україна не по зубах Росії: авторитетний генерал США розкрив головний план Путіна

    14:50

    Беремо фарш і готуємо смачну вечерю на всю сім'ю - чудовий рецептВідео

    14:44

    Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц

    14:36

    Тотальний тиск на Путіна: Зеленський спрогнозував жорсткі методи Трампа

    14:26

    "У США є дві крайності": який у Трампа план щодо врегулювання війни - Згурець

    14:11

    Мінус один конкурент: ще одна країна відмовилася від участі в Євробаченні-2025

    14:07

    В Україні різко впали ціни на яйця: відомо, чи буде нова хвиля здорожчання

    Реклама
    13:40

    Тарифи lifecell подорожчають уже в лютому: яких абонентів це не стосується

    13:36

    "Українці разом продовжують боротьбу!" - в ЗСУ показали зворушливий ролик про єдність українців в боротьбі

    13:23

    Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

    13:18

    Зрадницю Лоліту прибрали з росТБ - до чого тут Наташа Корольова

    13:15

    "Україна здатна виграти війну": ЄС готує новий удар по Росії - Каллас

    13:13

    "Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

    12:55

    Привітання з Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

    12:50

    "Дотиснути" Путіна не вийде: ЗМІ сказали, на скільки у РФ вистачить ресурсів

    12:36

    Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

    12:35

    Вечірні сумочки: як обрати ідеальну модель для особливої події новини компанії

    12:29

    Вибухи гриміли в шести областях: РФ атакувала Україну десятками ударних дронів

    12:28

    Аліна Гросу вперше зізналася, чому приховує свого чоловіка-росіянина

    12:26

    Ворог хоче захопити лівий берег річки Оскіл: відомо, чи відходитимуть ЗСУ

    12:19

    Головний претендент на посаду керівника БЕБ: стало відомо ім'я кандидата

    12:19

    Українські воїни розгромили в бою військових КНДР: ворог зазнав серйозних втрат

    12:15

    Побиття в Білій Церкві: у НПУ відповіли, чи є серед фігурантів діти чиновників

    12:11

    ЗМІ виявили схеми з держоблігаціями, через які Порошенко розкрадає пожертви українців на армію

    12:07

    Наглядова рада АОЗ продовжила контракт із директором та ініціювала міжнародний аудит діяльності

    11:53

    Українці розкуповують вживані авто зі США: які найпопулярніші моделі

    11:47

    Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Реклама
    11:37

    У ЗСУ зробили тривожну заяву про сили РФ, що переважають, і назвали напрямок

    11:32

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 січня (оновлюється)

    11:29

    Успішна диверсія в Донецьку: партизани спалили військовий автомобіль РФ - деталі

    11:23

    Працював на ФСБ і навів ракетний удар по Дніпру: СБУ затримала відомого адвоката

    11:14

    Стамбульський ультиматум від Путіна: Зеленський зробив заяву і розкрив деталі

    10:58

    Китайський гороскоп на завтра 23 січня: Мавпам - конфлікти, Собакам - стрес

    10:55

    Зеленський у День соборності: "Обираємо не срач, а меч"

    10:46

    Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну

    10:31

    "На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

    10:29

    Завжди доб'ються свого: 4 найупертіші знаки зодіаку

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти