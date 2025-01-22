У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул за кордоном: список послуг

Андрій Сибіга повідомив про плани МЗС уже навесні почати видачу за кордоном водійських прав.

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У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Коли запустять нові цифрові сервіси в системі е-Консул

Які будуть види послуг у системі е-Консул

У Міністерстві закордонних справ України планують у 2025 році значно розширити надання консульських послуг через систему е-Консул. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Йдеться зокрема про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги в усіх українських дипустановах за кордоном.

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"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, і під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", - зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі е-Консул, що стосуються найбільш затребуваних послуг.

За словами очільника МЗС, уже в лютому в кількох країнах буде запроваджено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою".

Андрій Сибіга також повідомив про плани МЗС уже навесні почати видачу за кордоном водійських прав.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що в цей самий термін в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, чим довше триває війна, тим більше причин залишитися за кордоном з'являється у значної частини українських біженців. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Аналітики міграційної компанії International Expert вважають, що багато людей після війни можуть "жити на дві країни". Йдеться про українців, які зараз отримали за кордоном посвідку на проживання або навіть друге громадянство. Після війни ці люди будуть активно повертатися до родин в Україну.

З лютого 2022 року понад 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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