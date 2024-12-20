Треба повертати українців додому: у МЗС назвали кількість громадян, які виїхали

МЗС України планує відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

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У МЗС назвали кількість українців, які виїхали за кордон через війну / колаж: Главред, фото: pixabay

Основні тези Андрія Сибіги:

В одній тільки Польщі перебуває мільйон українців

МЗС планує два нових консульства в Польщі

Створення мотивації для повернення українців додому

З лютого 2022 року понад 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Та кількість громадян України, яка на сьогодні перебуває за кордоном - це виклик безпеці для держави. Сьогодні ми говоримо про понад 7,5 млн співвітчизників, які вимушено опинилися за межами нашої країни", - деталізував він. відео дня

За його словами, тільки в Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там знаходиться друга за кількістю українська громада. "Я маю на увазі і автохтонну громаду українську, і вимушено прибулих громадян України. Ми говоримо про кількість громадян - приблизно мільйон осіб",- зазначив він.

За його словами, МЗС посилюватиме консульську присутність у Польщі, зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

Сибіга вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він наголосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема достатня кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.

"Мають бути підготовлені спеціальні програми, як на рівні Євросоюзу, так і на двосторонньому з окремими столицями, які б містили певний мотиваційний пакет і спеціальні програми підтримки щодо добровільного повернення українців додому. І ми з європейськими союзниками працюємо на цьому треку", - повідомив міністр.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, чим довше триває війна, тим більше причин залишитися за кордоном з'являється у значної частини українських біженців. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Аналітики міграційної компанії International Expert вважають, що багато людей після війни можуть "жити на дві країни". Йдеться про українців, які зараз отримали за кордоном посвідку на проживання або навіть друге громадянство. Після війни ці люди будуть активно повертатися до родин в Україну.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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