Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Треба повертати українців додому: у МЗС назвали кількість громадян, які виїхали

Віталій Кірсанов
20 грудня 2024, 13:56
99
МЗС України планує відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.
МЗС України, українці
У МЗС назвали кількість українців, які виїхали за кордон через війну / колаж: Главред, фото: pixabay

Основні тези Андрія Сибіги:

  • В одній тільки Польщі перебуває мільйон українців
  • МЗС планує два нових консульства в Польщі
  • Створення мотивації для повернення українців додому

З лютого 2022 року понад 7,5 млн українців виїхали за кордон і продовжують перебувати там через війну. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Та кількість громадян України, яка на сьогодні перебуває за кордоном - це виклик безпеці для держави. Сьогодні ми говоримо про понад 7,5 млн співвітчизників, які вимушено опинилися за межами нашої країни", - деталізував він.

відео дня

За його словами, тільки в Польщі перебуває мільйон українців. Сибіга розповів, що там знаходиться друга за кількістю українська громада. "Я маю на увазі і автохтонну громаду українську, і вимушено прибулих громадян України. Ми говоримо про кількість громадян - приблизно мільйон осіб",- зазначив він.

За його словами, МЗС посилюватиме консульську присутність у Польщі, зокрема, планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані.

Сибіга вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він наголосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема достатня кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.

"Мають бути підготовлені спеціальні програми, як на рівні Євросоюзу, так і на двосторонньому з окремими столицями, які б містили певний мотиваційний пакет і спеціальні програми підтримки щодо добровільного повернення українців додому. І ми з європейськими союзниками працюємо на цьому треку", - повідомив міністр.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, чим довше триває війна, тим більше причин залишитися за кордоном з'являється у значної частини українських біженців. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Аналітики міграційної компанії International Expert вважають, що багато людей після війни можуть "жити на дві країни". Йдеться про українців, які зараз отримали за кордоном посвідку на проживання або навіть друге громадянство. Після війни ці люди будуть активно повертатися до родин в Україну.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

Читайте також:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа беженцы МЗС України генконсульство Андрій Сибіга
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Балістику збивав Patriot: полковник ЗСУ про причину масштабних руйнувань у Києві

Балістику збивав Patriot: полковник ЗСУ про причину масштабних руйнувань у Києві

14:45Україна
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда: що відомо

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда: що відомо

14:14Світ
Де в Україні вдарить +15 градусів: погодні умови різко зміняться

Де в Україні вдарить +15 градусів: погодні умови різко зміняться

14:12Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

Останні новини

14:45

Балістику збивав Patriot: полковник ЗСУ про причину масштабних руйнувань у Києві

14:30

Українська компанія FilmexPro: від кінотехніки до безпілотників

14:18

Не встоїть ніхто: рецепт божественно смачних пампушків на Різдво 2025Відео

14:15

Фейк про образи Путіна: що стоїть за нічним ударом по Києву?Погляд

14:14

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда: що відомо

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
14:12

Де в Україні вдарить +15 градусів: погодні умови різко зміняться

13:56

Треба повертати українців додому: у МЗС назвали кількість громадян, які виїхали

13:47

"Практично неможливо": у Міноборони зробили заяву щодо демобілізації

13:38

"Ці п'ять років були кошмаром": перша дружина Тімми зганьбила Сєдокову - деталі

Реклама
13:31

Справжня знахідка під рукою: як правильно заморожувати лимони

13:25

Ядерний виток у війні: чи запустить РФ "Орешник" з ядерним боєзарядом - СотникВідео

13:03

"Ганебний випадок": Шмигаль - про інцидент із ТЦК у Вишгороді

12:51

Мирні переговори України з РФ: у Білому домі зробили гучну заяву

12:47

За хакерською атакою стоїть ГРУ РФ: які сервіси зараз не працюють в Україні

12:44

Ціна на популярний продукт в Україні стрімко зросте: за що доведеться платити більше

12:36

"Бій тисячоліття" Усика і Ф'юрі: що відомо та де дивитися поєдинок-реванш

12:34

"Протягом кількох років": путініст Кіркоров висловився про Аллу Пугачову

12:20

Оточення українських військ в районі Успенівки: у ЗСУ зробили важливу заяву

11:57

В Україні вдарить аномальне тепло: де підскочить температура і будуть дощі

11:54

Яким буде курс долара в січні: експерт дала прогноз

Реклама
11:48

"Машина підскочила": донька Ющенка потрапила під ракетний удар по КиєвуФотоВідео

11:46

Знищено сотні північнокорейців: Пентагон розкрив втрати КНДР на Курщині

11:26

Вже майже в 3 рази дорожче: в Україні різко "підскочила" ціна на популярний овоч

11:25

Що таке "назвАний": Авраменко озвучив відповідь, яка точно запам'ятається

11:18

РФ атакувала Київ п'ятьма балістичними ракетами: у ЗС сказали, скільки збито

10:59

Китайський гороскоп на завтра 21 грудня: Коням - розчарування, Зміям - відпочинок

10:59

Відомий шоумен назвав піаром розлучення Камалії: "Якби Захур і хотів"

10:52

Вартість близько 4,5 млн дол: ГУР під Москвою підірвали військовий літак

10:44

ЗСУ відновили втрачені позиції на сході: в ISW назвали напрямок

10:39

Інцидент з "викурюванням" чоловіка із авто у Вишгороді: водій розповів деталі

10:35

Окупанти захопили Константинопольське на Донбасі - DeepState

10:23

Чому собаки не люблять котів: неочікуване пояснення знавця тварин

10:20

Російські ДРГ спробували просунутися на Херсон: в ОВА зробили заяву і закликали евакуюватисяФотоВідео

09:51

"Стан важкий": що сталося з Анною Сєдоковою після смерті колишнього чоловіка

09:45

Просування військ РФ до нескінченності: Путін розраховує на виснаження ЗСУ - ISW

09:25

РФ вдарила по Києву ракетами Кинджал та Іскандер: у КМВА розповіли про наслідкиФото

09:16

"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

09:10

Навіщо відпарювати штучну ялинку: геніальний лайфхак підірвав Мережу

09:00

"Мені дуже складно говорити про це": Сергій Кияшко розповів про свій біль

08:45

Вийти змогли не всі: РФ влаштувала "Успенівський мішок" для ЗСУ - DeepState

Реклама
08:12

"Ведуться таємні розмови в Москві": Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФВідео

08:10

Нудно стало старому ПутінуПогляд

07:55

Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

07:07

Ракетний удар по Києву: лунали потужні вибухи, є постраждалі - всі подробиціФото

06:46

Київ атакували дрони: уламки БПЛА впали в одному з районів міста

06:10

Названо найкривавіший і найболючіший відрізок для РосіїПогляд

05:55

6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

04:44

Гороскоп на завтра 21 грудня: Терезам - несподіваний дохід, Скорпіонам - хвиля удачі

04:15

Чому не можна казати "знижка -50%": яку помилку часто роблять українціВідео

03:31

"Може зіскочити з гачка": що робитиме Трамп, якщо у Путіна є на нього компроматВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти