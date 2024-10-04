За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

Кількість українців, які захочуть повернутися в Україну, залежить від тривалості війни.

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Чому українці обирають залишитися за кордоном / pixabay

Чим довше триває війна, тим більше причин залишитися за кордоном з’являється у значної частини українських біженців. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун в інтерв’ю Главреду.

За даними різних досліджень приблизно від 25 до 50% людей планує залишитися за кордоном.

"В цілому, це просто загальна картинка. Коли проводяться такі обстеження, треба враховувати, що це просто наміри та стан людини на цю мить. Ось він зараз так вважає. Він відповів при дослідженні, для нього в житті нічого не змінилося, а через місяць він може рахувати трохи по-іншому. Але все з'ясується, коли війна закінчиться.", - вважає Олександр Гладун.

За словами доктора економічних наук, повернення українців з-за кордону залежатиме від багатьох факторів. Наприклад, люди почнуть аналізувати, що у них є в Україні, і що вони вже мають за кордоном.

"Чи мають вони, чи зруйновано житло в Україні. Якщо вони повернуться – які перспективи із працевлаштуванням. Якщо у них є діти – які перспективи із соціальною інфраструктурою та взагалі з можливістю там навчати далі дітей, допомагати їм тощо. Так само враховуватимуть те, що у них є за кордоном: чи мають уже якусь роботу і, чи задовольняє їх ця робота, чи є у них житло, чи адаптувалися діти до нової країни (пішли до школи, чи є друзі – це залежить від віку, в якому вивезли дитину), і після цього прийматиметься рішення.", - вважає Гладун.

Ще одна причина, чому українці почнуть повертатись з-за кордону - це скасування виплат та обов'язкова умова працевлаштування після проходження іноземних курсів.

"Більшість країн здійснює політику адаптації наших громадян до перебування в їхніх країнах. Практично обов'язковими є мовні курси, зараз багато країн починають зменшувати соціальні виплати та стимулювати наших громадян до працевлаштування.", - аналізує Гладун.

Крім цього, після завершення війни можливі "зустрічні потоки", наприклад, частина жінок з дітьми повернеться в Україну, а до частини жінок чоловіки поїдуть за кордон.

Гладун вважає, було б оптимально, якщо до 55% українців повернеться назад в Україну. Водночас доктор економічних наук зазначає, якщо війна закінчиться в межах 1991 року, то на 20% більше людей готові повернутися. Це пояснюється тим, що люди усвідомлюють, що така ситуація може бути лише перервою у війні.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Гладуна про демографічну ситуацію в Україні:

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, аналітики міграційної компанії International Expert вважають, що багато людей після війни можуть "жити на дві країни". Мова йде про українців, які зараз отримали за кордоном посвідку на проживання або навіть друге громадянство. Після війни ці люди будуть активно повертатися до родин в Україну.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц закликав українських біженців знайти роботу.

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