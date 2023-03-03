Сплата штрафу або термін у в'язниці: юристи пояснили, яке покарання загрожує за неявку за повісткою

За неявку до військкомату для уточнення даних покладено штраф, за неявку під час мобілізації - кримінальна відповідальність.

Яке покарання загрожує за неявку за повісткою: пояснення юристів / Колаж фото УНІАН та уп

В Україні військовозобов'язаним чоловікам в рамках оголошеного президентом Зеленським воєнного стану продовжують роздавати повістки. Юристи на сторінці "безкоштовна правова допомога" в Facebook розповіли, яка відповідальність настає для людей, повістки ігнорують.

Якщо військовозобов'язана людина отримала повістку для уточнення даних в територіальному центрі комплектації (але не з'явився туди), але він зобов'язаний буде сплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, тобто від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Але далі - існують також мобілізаційні розпорядження, згідно з якими військовозобов'язані повинні з'явитися в призовний пункт протягом доби після оголошення мобілізації. Ось ухилення від такого виду повістки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

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Крім того, слід зауважити − навіть якщо людина має право на відстрочку від мобілізації, а йому повторно вручили повістку співробітники ТЦК, то йому слід прийти до військкомату і підтвердити ці дані.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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