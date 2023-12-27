Знищено строковиків РФ: нові деталі удару по ВДК Новочеркаськ у Феодосії

Стали відомі нові подробиці ракетного удару по окупантах РФ в захопленому Криму, в результаті якого був знищений великий десантний корабель Новочеркаськ Чорноморського флоту.
В результаті удару ЗСУ по кораблю РФ могли бути ліквідовані строковики РФ. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Astra.
Відзначається, що в момент атаки на кораблі були молоді призовники, а також контрактники.
При цьому один з моряків, який служив на Новочеркаську, розповів про знищених строковиків.
Крім того, в повідомленні також говориться, що в соцмережах з'являються пости скорботи за ліквідованими російським військовим.
Знищення ВДК Новочеркаськ
Як повідомлялося раніше, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" в Криму зникли безвісти 33 моряки. У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.
У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ".
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.
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