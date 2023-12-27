Знищено строковиків РФ: нові деталі удару по ВДК Новочеркаськ у Феодосії

Один з моряків, який служив на ВДК Новочеркаськ, розповів про знищених строковиків.

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У Криму знищено ВДК Новочеркаськ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram

Стали відомі нові подробиці ракетного удару по окупантах РФ в захопленому Криму, в результаті якого був знищений великий десантний корабель Новочеркаськ Чорноморського флоту.

В результаті удару ЗСУ по кораблю РФ могли бути ліквідовані строковики РФ. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Astra.

Відзначається, що в момент атаки на кораблі були молоді призовники, а також контрактники.

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При цьому один з моряків, який служив на Новочеркаську, розповів про знищених строковиків.

Крім того, в повідомленні також говориться, що в соцмережах з'являються пости скорботи за ліквідованими російським військовим.

/ t.me/astrapress

/ t.me/astrapress

Знищення ВДК Новочеркаськ

Як повідомлялося раніше, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" в Криму зникли безвісти 33 моряки. У момент атаки в ніч на 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків.

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ".

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

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