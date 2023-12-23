Росіяни обговорюють на вищому рівні план евакуації своїх Повітряних сил з Криму – Братчук

Коли авіація України отримає винищувачі F-16 і стане ще потужнішою, плани окупантів щодо евакуації своїх Повітряних сил з Криму перейдуть у практичну площину.

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Росіяни обговорюють на вищому рівні план евакуації своїх Повітряних сил з Криму/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

Російські окупанти на вищому рівні обговорюють план евакуації Повітряних сил країни-агресорки Росії з тимчасово окупованого Криму.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він зазначив, що ворог розглядає можливості евакуації усіх підрозділів російських окупантів, але в першу чергу увага приділяється плану евакуації саме Повітряних сил.

"Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, Повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі", – сказав Братчук. відео дня

Також він наголосив, що зараз українські військові показують свою боєздатність у повітряному просторі незважаючи на те, що у нас ще немає винищувачів F-16.

Братчук зазначив, що коли українська авіація стане ще потужнішою завдяки отриманню літаків F-16, то тоді питання евакуації Росією своїх Повітряних сил з Криму перейде у практичну площину.

"Бо ті успіхи, які Україна демонструє у небі. А це у нас сьогодні ще немає паритету зі Збройними силами Росії саме у небі, поки що тимчасово. То ми чудово розуміємо, що коли авіаційний компонент українських сил стане потужнішим і активнішим (йдеться про літаки F-16 – ред.). Питання евакуації можуть перейти у практичну площину", – сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що у НАТО спрогнозували результат війни в Україні. Високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм зазначив, що провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва, і тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України"

Нагадаємо, екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року. На фронті зараз є певна рівновага, але ця рівновага може переламатися, і поки що не ясно, на яку саме сторону.

Видання The Washington Post повідомило, що українська армія не може наступати через нестачу боєприпасів. Артилеристам встановили ліміт на кількість снарядів для кожного обстрілу.

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