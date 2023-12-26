На борту були "Шахеди": нові подробиці удару по ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" вперше був атакований в порту Бердянська в березні 2022 року, а остаточно знищений 26 грудня 2023 року.

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У Криму знищено російський десантний корабель Новочеркаськ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/Crimeanwind ​

Вночі 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ". У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що долю ВДК розділять всі ворожі судна.

"Напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула в Чорне море шість БДК Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць. Ворог планував використовувати БДК в десантних операціях по захопленню узбережжя Одеської та Миколаївської областей, проте отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України", - йдеться у повідомленні.

Наразі країна-агресор використовує кораблі для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів між портами Росії та тимчасово окупованими територіями України.

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"Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищені або пошкоджені "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський Гірник" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот)", - нагадали в Центрі стратегічних комунікацій.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" вперше був атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року.

"На борту корабля були БПЛА Shahed, які використовують для атак на українські міста", - йдеться у повідомленні.

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

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