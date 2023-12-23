У Криму - вибухи, Керченський міст був перекритий: що відбувається

У суботу, 23 грудня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Керченський міст перекривали, окупанти накрили його димовою завісою.
Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, пуски ракет були зафіксовані під Джанкоєм - там працювала система ППО окупантів.
"Про проліт ракети над Красноперекопським районом повідомляють наші підписники. Що це, робота росПВО або атака на українські міста, поки незрозуміло", - йдеться у повідомленні.
У Севастополі звучали звуки сирени повітряної тривоги, потім над містом літали літаки.
Пізніше "Кримський вітр" повідомив, що в селищі Чорноморське прогримів гучний вибух.
Зазначимо, у низці областей України також оголошувалася повітряна тривога. У Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи.
Звільнення Криму
Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.
"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров.
Військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що наступальні дії, які були заплановані на 2023 рік, переносяться на наступний.
"Стратегічний напрямок руху - Азовське узбережжя, звільнення Криму. І виконання цих завдань прямо залежатиме від кількості техніки, а також від модифікації сил і засобів, які будуть нам виділені для виконання цих дій", - сказав він.
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