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У Криму лунали потужні вибухи: знищено російський десантний корабель Новочеркаськ

Анна Ярославська
26 грудня 2023, 06:43
ВДК Новочеркаськ перевозив безпілотні літальні апарати типу Shahed.
БДК Новочеркаськ, пожежа у Феодосії
ВДК Новочеркаськ був знищений у Феодосії, повідомив Микола Олещук / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram

Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він у Telegram.

Він подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

відео дня

"Надягайте штани і "по-домашньому" з нашого Криму, поки ще не пізно!"- додав Олещук.

В Повітряних силах додали, що ВДК Новочеркаськ перевозив безпілотні літальні апарати типу Shahed.

Дивіться відео пожежі в місті, яке опублікував Микола Олещук:

У Криму знищено російський десантний корабель
У Криму знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ" / скріншот

Корабель Новочеркаськ призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя і перекидання морем військ і вантажів. Він здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

24 березня 2022 року Новочеркаськ вже був пошкоджений під час удару по порту Бердянська.

Вибухи у Феодосії

У ніч на 26 грудня у Феодосії прогриміли вибухи в районі порту. Місцеві жителі говорили про детонацію після вибуху. Над містом піднявся чорний стовп диму.

За словами очевидців, "приліт" був близько 2:50 години ночі.

У порту Феодосії спалахнула пожежа
У порту Феодосії спалахнула пожежа / Фото: Telegram

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "ворожу атаку в районі Феодосії". За його словами, детонація припинилася, пожежу локалізовано.

Як повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. Перешкодою не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова військовим способом. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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