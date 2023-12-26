ЗСУ знищили ВДК 'Новочеркаськ' у Феодосії: у Генштабі розкрили подробиці

Тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі.

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Удар по ВДК "Новочеркаськ" було завдано близько пів на третю ночі / Колаж: Главред, фото: Telegram

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

Зазначається, що удар було завдано близько пів на третю ночі.

"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі", - повідомили у Генштабі.

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До слова, 26 грудня в країні-агресорі "відзначає свій День народження військова ППО або війська протиповітряної оборони Сухопутних військ РФ".

Зведення Ге6нштба ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Telegram-канал Кримський вітер опублікував фото ВДК "Новочеркаськ" в порту Феодосії кілька днів тому.

"Можливо, це його останнє фото в бойовому стані", - йдеться у повідомленні.

ВДК "Новочеркаськ" в порту Феодосії / t.me/Crimeanwind

Тим часом Telegram-канал Кримський вітер пише, що після підриву ВДК "Новочеркаськ" пожежі спостерігаються не лише в порту Феодосії, але і поруч з ним. Зафіксовано два осередики вогню в порту і три - за його межами.

У Феодосії спалахнули пожежі / t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Карта пожеж після "прильоту" по порту Феодосії / t.me/Crimeanwind

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

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