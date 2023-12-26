Росія заявила про знищення двох українських Су-24 в Криму: у Повітряних силах відреагували

https://glavred.net/ukraine/rosiya-zayavila-pro-znishchennya-dvoh-ukrajinskih-su-24-v-krimu-u-povitryanih-silah-vidreaguvali-10528061.html Посилання скопійоване

Ігнат прокоментував збиття Су-24 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, російське Міноборони звітує про нібито знищення двох українських бомбардувальників Су-24М під час атаки на Крим вночі 26 грудня.

Міноборони країни-агресорки визнали, що корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки по Феодосії. З їхніх слів, нібито під час протиповітряного бою засоби ППО "знищили" два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет. Втім, речник Повітряних сил ЗСУ не підтверджує такі заявив РФ, передає "Радіо Свобода".

"Звісно, що Росія буде намагатися якось вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь "факти" про знищення української авіації. Вірити цьому не варто", - наголосив Ігнат відео дня

За його словами, подолати російське ПВО вдається за допомогою "певних тактичних приймів і гарному західному озброєнню". Зокрема, Storm Shadow, є SCALP на озброєнні. Юрій Ігнат зауважив, що "явно не одну запускають ракету" для такого ураження.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.